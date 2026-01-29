Operatörer till tvätteri i Varberg - Timanställning
2026-01-29
2026-01-29
Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta vid sidan av studier eller annan sysselsättning, och som vill stötta vår kunds produktion på tvätteriet. Arbetsuppgifterna är varierande och består främst av sortering, maskinhantering, vikning, packning och lastning.
Arbetet är fysiskt, aktivt och omväxlande - perfekt för dig som trivs när dagarna går snabbt. Du bör kunna arbeta både dag- och kvällstid, då skiften är varierande utifrån behov.Bakgrund
Vi söker dig som gör det lilla extra, som har en positiv inställning och trivs i ett arbetslag där man hjälps åt. Du har gärna någon form av tidigare erfarenhet från liknande arbete inom industri, produktion eller logistik.
Meriterande är om du har:
Erfarenhet från tvätteri, industri eller lager
Erfarenhet av maskinhantering eller produktionKvalifikationer
Du har annan sysselsättning på minst 50 % (t.ex. studier eller annat arbete) och kan styrka detta med intyg
Du har god fysik då arbetet ibland innefattar långvariga och fysiska moment
Om arbetsplatsen
Du blir en del av ett engagerat team i en arbetsmiljö som är både fysiskt krävande och rolig. Här jobbar vi tillsammans för att hålla ett jämnt och effektivt produktionsflöde. Arbetstiderna varierar och kan ligga på både dag och kväll.
Anställning och villkor
Behovsanställning med möjlighet till heltid vid högsäsong (vår & sommar)
Varierande arbetstider (dag och kväll)
Lön enligt kollektivavtal
Start sker löpande
Urval
Vi använder oss av löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista dag för ansökan. Skicka därför in din ansökan redan idag!
Arbetsgivare Jovi Konsult AB
