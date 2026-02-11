Operatörer till ProfilGruppen i Åseda
2026-02-11
Är du en nyfiken och tekniskt kunnig person med intresse för att jobba inom industrin? Då kan vi ha uppdraget för dig! Till vår kund Profilgruppen i Åseda söker vi nu operatörer för start omgående.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-02-11Om tjänsten
Som operatör arbetar du med övervakning av maskiner och avsyning av producerat material, du kontrollerar tillförseln av material och förhindrar produktionsstopp. Du ska även packa enligt instruktion.
Arbetstiderna är skiftgång.
Vi söker dig som
Vi söker dig som är tekniskt kunnig och har lätt för att ta till dig nya arbetsuppgifter och rutiner. Vidare är du händig med ett öga för kvalitet och finish. Som person är du noggrann, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, och tror att en god inställning och vilja att göra ett bra jobb räcker långt.
Du kan läsa och förstå svenska gällande instruktioner och säkerhetsföreskrifter.
Körkort och tillgång till bil är ett krav.
Du delar Monticos värdegrund, vilken består i respektfullt bemötande, samt att alltid leverera minst vad kunden efterfrågar.
Passar något av ovanstående in på din profil?
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
