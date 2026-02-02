Operatörer till Polisens kontaktcenter
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisens kontaktcenter i Region nord är ett av sju kontaktcenter i landet. Region nord består av fyra polisområden: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Som operatör tar du emot alla ärenden som inte är akuta via telefon på 114 14 eller polisen.se.
Polisens kontaktcenter i region Nord har som uppdrag att vara det första steget i en effektiv och kvalitetssäkrad brottsutredningsprocess med fokus på brottsuppklarning och brottsofferbemötande. Polisens kontaktcenter har i dag som uppgift att ta upp anmälningar, tips och lämna upplysningar till allmänheten. Dessutom är polisens kontaktcenter en viktig del i den initiala utredningsprocessen och i polisens arbete med att lösa brott.
Vi har nära samarbete med andra enheter inom myndigheten och arbetar på så vis nära händelsernas centrum. Detta genom exempelvis insatser där vi samlar in vittnesuppgifter vid grövre brott. Polisens kontaktcenter är i en utvecklande fas, där vi får en allt större och betydande roll i myndigheten. Våra arbetsuppgifter växer och därför behöver vi växa och bli fler.
Vi söker nu 5 operatörer för sommarvikariat med placering i Luleå och Boden.Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter på Polisens kontaktcenter är det brottsutredande uppdraget i fokus där du lägger grunden för det fortsatta utredningsarbetet. Vi arbetar med den inledande fasen av utredningarna genom att:
• ta upp anmälningar vi telefon och internet gällande brott samt förluster
• snabbt identifiera anmälarens behov och individanpassa de första utredningsåtgärderna
• hålla inledande förhör via telefon och ta initiativ för övriga initiala utredningsåtgärder
• inhämta bilder från kamerabevakning
• lämna information om lagar och förordningar till medborgarna
Arbetet utförs primärt via telefonen och dator. Stundtals kan arbetsbelastningen vara hög och arbetet kan ibland upplevas påfrestande.
Här arbetar poliser och civila i tätt samarbete, i olika funktioner såsom operatörer, utredare, förundersökningsledare, operativa ledare samt gruppchefer.
Arbetet som operatör på Polisens kontaktcenter i region Nord är uppdelat i tvåskift med viss tjänstgöring på veckoslut. Vi planerar enligt periodplanering.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• gymnasieexamen eller annan utbildning och/eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• studier vid polisutbildningen, minst 2 terminer vid anställningens början
• minst 12 månaders arbetslivserfarenhet i närtid som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten
• goda datakunskaper
• god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• möjlighet att arbeta dagar, kvällar, helger samt storhelger
Det är meriterande om du även har:
• god förmåga att kommunicera på engelska
• erfarenhet av dator och telefon som arbetsredskap i det dagliga arbetet
• erfarenhet av arbete som innefattat kundkontakter och administration som arbetsgivaren bedömer som relevant
• utredningsvana
• erfarenhet av arbete vid Polismyndigheten eller annan statlig myndighet som arbetsgivaren bedömer som relevant
• eftergymnasiala studier som arbetsgivaren bedömer som relevant
• B-körkort
Personliga egenskaper
Vi är för många första kontakten med polisen, vilket medför att arbetet ställer höga krav på lyhördhet och att du har en god kommunikativ förmåga. Du behöver kunna arbeta bra tillsammans med andra människor och förhålla dig till andra på ett lyhört, empatiskt och smidigt sätt. Du behöver ha ett gott omdöme och ha en tydlig moralisk kompass. Det ställs även krav på att du är strukturerad samt kan arbeta självständigt och fatta beslut inom ramarna för dina arbetsuppgifter. Eftersom arbetet är mycket varierande och visa ärenden av akut karaktär behöver du vara flexibel och snabbt kunna ställa om samt kunna utföra flera arbetsmoment parallellt.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Anställningsbenämning: Administratör
Arbetsort: Luleå eller Boden
Arbetstid: Periodplanerad
Tillträde: Enligt överenskommelse efter vårterminens slut
Funktion: Operatör PKC
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
