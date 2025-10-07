Operatörer till Nationella telefonväxeln
2025-10-07
Om arbetsplatsen
Är du redo för en större uppgift? Vi söker nu dig som vill arbeta som operatör vid polisens nationella telefonväxel med placering i Stockholm. Vi söker operatörer som har möjlighet att arbeta dagtid, kvällstid, helger och nätter. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor bidra till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige, samtidigt som du utvecklas och får erfarenheter för livet.
Nationella kontaktenheten vid Serviceavdelningen: Har huvudansvar för Polismyndighetens service och medborgarmöten. Det innebär att säkerställa att medborgare får sitt behov tillgodosett när man använder e-tjänster för att anmäla brott eller lämna tips, besöker våra receptioner eller ringer polisens telefonväxel 114 14. Utöver det huvudansvar för hantering av pass, nationella id-kort samt tjänstekort. Publiceringsdatum2025-10-07Dina arbetsuppgifter
Vi är en växande organisation med spännande utmaningar. Telefonväxelns viktigaste uppgift är att dygnet runt snabbt, korrekt och professionellt förmedla inkommande samtal till Polismyndigheten. Arbetet innebär kontakt med människor som är i behov av polisens insatser för hjälp och service. Vi har ett högt inflöde av samtal och medborgare som vänder sig till oss med frågor av skiftande karaktär.
Du kommer att ta emot samtal och självständigt utföra samtalssortering med efterföljande arbetsuppgifter. Du ansvarar för att ge god service till både interna och externa kontakter, lämna information och upplysningar till medborgarna samt medverka till att upprätthålla ett gott samarbete både internt och externt. Målsättningen för verksamheten är att öka andelen ärenden som kan avslutas i första ledet utan att kopplas vidare. Utöver det ska du delta aktivt och medverka till utveckling av verksamheten.
Du kommer att få en bred och gedigen kunskap om Polismyndighetens organisation och dess samhällsfunktion. Vi arbetar efter polisens värdegrund.
NTV är bemannat dygnet runt, 365 dagar om året. Arbetstiden förläggs genom treskift vilket innebär dag-, kväll- och nattjänstgöring. Du kommer att schemaläggas vilket innebär att du inte kan välja om du endast önskar arbeta dag, kväll eller natt.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Godkänd och avslutad gymnasieexamen eller annan motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Ett par års aktuell sammanhängande arbetslivserfarenhet inom service alternativt annat verksamhetsområde som arbetsgivaren bedömer relevant
God datorvana, gärna erfarenhet av att arbeta i flera parallella program
Mycket goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska i tal
Tjänsten kräver treskiftstjänstgöring (dagtid, kvällstid, helger och nätter)
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet av treskifttjänstgöring (dagtid, kvällstid, helger och nätter)
Erfarenhet av arbete inom statlig myndighet
Erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter inom blåljusverksamhet
Erfarenhet av arbete i större kontaktcenterplattform, exempelvis från callcenter, kundtjänst, växel och som larmoperatör
Ytterligare språkkunskaper utöver svenska och engelska som arbetsgivaren bedömer relevant
Arbetat med att professionellt bemöta och kommunicera med kunder eller liknande
Personliga egenskaper
Då du kommer att arbeta med telefonen som främsta arbetsredskap söker vi dig som har en god kommunikationsförmåga vilket innebär att du både har förmåga att lyssna, styra samtalen och säkerställa att ditt budskap når fram. Du har förmågan att göra korrekta avvägningar och prioriteringar i samtalen och kan sätta dig in i inringarens perspektiv utan att du låter personens känslor ta över.
Du sätter ett värde i att genomföra dina uppgifter på ett professionellt och uthålligt vis samtidigt som du fungerar väl i en miljö där du ibland snabbt behöver växla tempo. Dina nuvarande kollegor beskriver dig som en stabil och stresstålig person som det är lätt att samarbeta med. Då vi möter medborgare i alla situationer i livet krävs det att du även har en god förmåga att hantera samtal av tyngre karaktär.
Vi kommer att lägga mycket stor vikt vid personliga egenskaper
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare, med provanställning om 6 månader
Arbetsort: Stockholm, Farsta
Arbetstidsförläggning: Periodplanerad arbetstid (skifttjänstgöring, dygnet runt).
Anställning: Administratör
Funktion: Operatör vid Nationella telefonväxeln
Tillträde: Preliminärt mars 2026. Anställningen kommer att starta med en introduktionsutbildning. Godkänd utbildning är ett krav för anställning.
Arbetsprov förekommer i rekryteringsprocessen.
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
