Operatörer till Nammo i Lindesberg
Tele- och elektronikmontörsjobb / Lindesberg
2026-01-21
Nammo-koncernen har ca 3.000 anställda och finns representerade i 12 länder världen över. Verksamheten omfattar utveckling, produktion och försäljning av högteknologiska försvarsprodukter samt miljövänlig demilitarisering. Nammo Sweden AB finns på tre orter i Sverige och har ca 400 anställda.
Vid produktionsenheten i Karlskoga samt Lindesberg utvecklar och producerar vi Large Caliber ammunition. Vi finns på Björkborns Industriområde i Karlskoga och Köpingsvägen i Lindesberg och är idag ca 100 anställda. Nammo är ett värderingsstyrt företag och våra värderingar Engagemang, Precision och Omtanke genomsyrar all vår verksamhet Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu flera duktiga operatörer som skall jobba med montering, maskinövervakning, kontroll samt packning och märkning av färdiga produkter.
Jobbet är tvåskift.
Då man jobbar med ammunitionsmontering kräver arbetet att du är noggrann.
Det förekommer en hel del dokumentation, så noggrannhet och vana med administration är viktigt.
Vi söker dig med minst 3-årigt gymnasium eller motsvarande och som har tidigare erfarenhet av monteringsjobb inom industrin.
Körkort B är ett krav.
Vem är du?
Du måste vara noggrann och följa de säkerhetsföreskrifter och rutiner som finns.
Vi ser att du är en person som är driven och gillar att jobba i team.
God svenska i tal och skrift.
Tillsättning av tjänsterna kommer ske löpande, så skicka in din ansökan snarast.
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556637-0341) Arbetsplats
Nammo Lindesberg Jobbnummer
9696087