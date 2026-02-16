Operatörer till läkemedelsindustri
Jobandtalent Sweden AB / Maskinoperatörsjobb / Södertälje Visa alla maskinoperatörsjobb i Södertälje
2026-02-16
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobandtalent Sweden AB i Södertälje
, Botkyrka
, Huddinge
, Sundbyberg
, Stockholm
eller i hela Sverige
ATT JOBBA PÅ JOB&TALENT På Job&Talent tillhör du ett av Sveriges största, och ett av världens snabbast växande rekryterings- och bemanningsföretag. Våra kunder hör till några av landets mest välkända varumärken och vi erbjuder goda möjligheter att växa och utvecklas, såväl genom att rekryteras för vidare karriär hos någon av våra kunder som internt inom Job&Talent. Självklart är vi kollektivavtalsanslutna.Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Som produktionsmedarbetare inom läkemedelsproduktion spelar du en nyckelroll i vår högteknologiska arbetsmiljö. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Övervakning av maskiner
Underhåll och kvalitetssäkring
Kontroll och dokumentation av varje arbetsmoment
Arbetet sker i olika skift, från 2-skift till 5-skift, och erbjuder långsiktiga anställningar i en teamorienterad miljö.
ÄR DET DIG VI SÖKER
Vi söker dig som har:
Fullständig gymnasieutbildning med godkända betyg i svenska, matematik och engelska, gärna med naturvetenskaplig eller teknisk inriktning
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
Goda kunskaper i engelska, både tal och skrift
Körkort och tillgång till bil
Erfarenhet av dokumentation, gärna i Microsoft Office (meriterande)
Tidigare erfarenhet av produktion eller arbete med hygienkrav (meriterande)
Truckkort A1-4 och B1-4 (meriterande)
OM VÅR KUND
Vår kund är en ledande aktör inom läkemedelsproduktion med en högteknologisk arbetsmiljö. Här kan du påverka framtiden och göra en verklig skillnad. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med långsiktiga anställningar, förmånliga villkor och ett teamorienterat sammanhang. Ta chansen att vara med på denna spännande resa!
OM OSS:
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla. Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat." Vi värdesätter mångfald och välkomnar ansökningar från personer med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv.
Vi erbjuder våra medarbetare flexibel löneutbetalning genom Cappy. En frivillig förmån som ger dig möjligheten att när som helst mellan ordinarie lönedagar själv göra uttag från din intjänade lön.
INTRESSERAD? Välkommen att söka denna tjänst genom att skicka in CV och personligt brev via länken. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6394373-1843296". Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Järnagatan 16 (visa karta
)
151 73 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Job&Talent Jobbnummer
9744646