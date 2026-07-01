Operatörer till kund i Varberg!
NearYou Sverige AB / Processoperatörsjobb / Varberg Visa alla processoperatörsjobb i Varberg
2026-07-01
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Varberg
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-01Om företaget
Företagsinfo lämnas ut längre fram i processen!
Tjänstebeskrivning
Vi på Nearyou söker nu efter erfarna TIG/bockoperatörer på heltid för kunds räkning där man kommer att ha en viktig och roll.
Man arbetar med att övervaka och justera produktionsmaskinerna och ansvarar för att kontrollera tillflödet av material i maskinen samt att packa material inför leverans. Där ingår även att man får hugga in där det behövs, då det kan bli högt tempo emellanåt. 2-skift som gäller. Kvalifikationer
Vi söker främst dig som har tidigare erfarenheter av att jobba som TIG-operatör alternativt bockoperatör . Egenskaper som är viktigt för tjänsten är att du är rätt inställning, noggrann och har en förmåga att se helheten kring det du gör. Viktigt är att du kan samarbeta och är en god lagspelare.
Krav för tjänsten:
Talar, läser och förstår svenska obehindrat
B körkort och egen bil
TIG erfarenhet eller bockning
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Tjänsten kommer att tillsättas löpande så tveka inte på ansöka redan idag. Varmt välkommen med din ansökan.
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Storgatan 24 (visa karta
)
302 43 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nearyou Halmstad Kontakt
Omar Muratbegovic Omar.Muratbegovic@nearyou.se +46 72 240 99 57 Jobbnummer
9987921