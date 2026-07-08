Operatörer till industrikund i Falkenberg
AB Effektiv Väst / Processoperatörsjobb / Falkenberg Visa alla processoperatörsjobb i Falkenberg
2026-07-08
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Effektiv Väst i Falkenberg
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-08Om företaget
Vår kund är en global ledare inom sin bransch och har verksamhet i många länder världen över. I Falkenberg bedrivs produktion med stort fokus på kvalitet, effektivitet och ständiga förbättringar. Här får du chansen att bli en viktig del av ett företag som värdesätter sina medarbetare och erbjuder en trygg arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter.
Vad erbjuder rollen?
Som operatör hos vår kund kommer du att vara en viktig del av produktionsprocessen. Arbetet är varierande och innebär att du tillsammans med ditt team säkerställer att produktionen håller hög kvalitet och att leveranser sker enligt plan.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av:
Materialpåfyllning i produktionen
Montering
Kvalitetskontroller och avsyning av färdiga produkter
Hantering av material och produktionsutrustning
Medverkan i förbättrings- och säkerhetsarbete
Säkerställande av ordning och reda på arbetsplatsen
Arbetet är förlagt till 2-skift men nattskift förekommer och kan komma att bli aktuellt.
Vem är du?
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och har ett positivt driv i ditt arbete. Du trivs med praktiska arbetsuppgifter och uppskattar att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har ett högt säkerhetstänk
Är kvalitetsmedveten och noggrann
Trivs med ett fysiskt och praktiskt arbete
Har god samarbetsförmåga
Är flexibel och har en vilja att lära dig nya arbetsmoment
Behärskar svenska i tal och skrift
Tidigare erfarenhet från industri- eller produktion är meriterande, men rätt inställning och vilja att utvecklas är minst lika viktigt.
Är detta din perfekta match?
Hos vår kund får du möjlighet att arbeta i en verksamhet där både människor och kvalitet står i centrum. Du blir en del av ett engagerat team där samarbete, ansvar och utveckling värderas högt.
Här erbjuds du:
En trygg arbetsplats i ett internationellt företag
Introduktion och upplärning i arbetet
Trevliga kollegor och god laganda
Möjlighet att utvecklas inom verksamheten
En arbetsmiljö med fokus på säkerhet och kvalitet
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 2026-07-22. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Christoffer Källqvist på christoffer@effektiv.se
.
Effektiv rekryterar evidensbaserat med arbetspsykologiska tester och strukturerade intervjuer. Därför behöver du inte skicka något personligt brev, vi fokuserar på din kompetens, potential och en rättvis rekryteringsprocess.
Om Team Effektiv
Sedan 2013 har Effektiv hjälpt kandidater och företag att hitta rätt matchning.
Vi har en sportslig attityd och erbjuder schyssta villkor, kollektivavtal och goda förutsättningar för dig som blir en del av Team Effektiv. Det har gjort oss till en attraktiv arbetsgivare, vilket utmärkelserna Årets Bemanningsaktör och Årets Karriärföretag är ett bevis på.
Med rötterna i idrottens laganda genomsyras Effektivs arbete av värdeorden Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga (GULD), med målet att ta guld tillsammans med kandidater, konsulter och kunder. Varje dag.
För den här tjänsten blir du anställd av Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period.
Sökord
Operatör, industriarbetare, produktion, montör, industri, skiftarbete, nattarbete, Falkenberg, Effektiv Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8038076-2092212". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Väst
(org.nr 556944-7666), https://jobb.effektiv.se
Åkarevägen 17 (visa karta
)
311 32 FALKENBERG Arbetsplats
Effektiv Jobbnummer
9996784