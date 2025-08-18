Operatörer till ExxonMobil i Uddevalla | Heltid
Manpower AB / Processoperatörsjobb / Uddevalla Visa alla processoperatörsjobb i Uddevalla
2025-08-18
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Manpower AB i Uddevalla
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Vi på Manpower söker just nu operatörer som vill vara en del av ExxonMobils verksamhet i Uddevalla! Letar du efter ett spännande och nytt uppdrag som utmanar dina kunskaper varje arbetsdag? Är du en person som är noggrann i ditt sätt att arbeta och drivs av att nå högt uppsatta mål? Toppen! Välkommen med din ansökan till oss på Manpower!
Det här uppdraget innebär att du kommer att bli anställd av oss på Manpower men arbeta på plats hos ExxonMobil i Uddevalla.
Arbetsbeskrivning
Som operatör kommer du att arbeta i produktionen där du tillsammans med dina kollegor säkerställer att tillverkningsprocessen löper smidigt och att produkterna håller rätt kvalitet. Du kommer att arbeta med varierande uppgifter och rotation mellan olika områden, vilket gör att ingen dag är den andra lik. Här får du vara med och påverka och utveckla processen!
Dina arbetsuppgifter kan exempelvis vara:
* Produktionsarbete (optimera produktion, omställningar och materialhantering)
* Proaktivt uppmärksamma avvikelser och utföra förebyggande underhåll
* Delta aktivt i utvecklandet av process och processutrustning
* Kvalitetskontroller av produkterna
* Truckkörning
Övrigt
* Placeringsort: Uddevalla
* Anställningsform: Heltid, 6 månaders visstidsanställning med chans till förlängning
* Arbetstider: Dagskift
Är du vår nästa stjärna?
Vi söker en individ som är en naturlig lagspelare men som även har förmågan att arbeta självständigt. Du är driven och har inga problem med att arbeta i högt tempo med fokus på säkerhet och kvalitet. Din arbetsglädje är tydlig och du utför ditt arbete effektivt och noggrant, med en flexibilitet som går hand i hand med din ambition. Vi värdesätter gemenskap, samarbete och ömsesidig respekt, och strävar efter att skapa en miljö där varje individ känner sig värderad. Vi lägger stor vikt på personlig passning.
Vi söker dig som
* har god svenska i både tal och i skrift
* har B-körkort och tillgång till bil
* har truckkort A1-4 och B1-b4
Det är meriterande för tjänsten är om du har tidigare erfarenhet inom liknande arbete
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundkontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Erbjudande
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Sök tjänsten idag!
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Camilla Broberg via e-post: camilla.broberg@manpower.se
. Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående men notera att vi INTE tar emot ansökningar via mail.
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ee6a83ea-0444-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588) Arbetsplats
Manpower Kontakt
Camilla Broberg Camilla.Broberg@manpower.se Jobbnummer
9463729