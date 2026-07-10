Operatörer till DLP i Storfors

Eterni Sweden AB / Maskinoperatörsjobb / Storfors
2026-07-10


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Vill du jobba i en trygg industrimiljö med stark laganda? Degerfors Long Products söker operatörer till Storfors – varierande arbete och start i augusti!

Vill du arbeta i en stabil industriverksamhet där säkerhet, kvalitet och gemenskap står i centrum? Nu söker vi operatörer till vår enhet i Storfors – med start i augusti!

Publiceringsdatum
2026-07-10

Arbetsuppgifter
Hos Degerfors Long Products får du en viktig roll i produktionen av rostfritt stål, där du blir en del av ett team som tillsammans säkerställer ett effektivt och högkvalitativt produktionsflöde.
Arbetet är varierande och praktiskt och du kommer att arbeta med flera delar av processen. Det kan innebära värmebehandling, riktning och skalsvarvning, men också packning, syning samt lastning och lossning av material.
Du arbetar även med truck- och traverskörning, där säker och noggrann hantering av material är en självklar del av vardagen. Kvalitetskontroller ingår i det dagliga arbetet för att säkerställa att våra produkter håller hög standard.
Rollen innefattar också förebyggande underhåll och ett aktivt säkerhetsarbete där du bidrar till en trygg och välfungerande arbetsmiljö tillsammans med dina kollegor.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi letar efter dig som är engagerad, ansvarstagande och har ett starkt säkerhetstänk. Du trivs i en industriell miljö och gillar att arbeta praktiskt med varierande uppgifter. Du är noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt, samtidigt som du har lätt för att samarbeta och bidra till ett gott arbetsklimat.
För att lyckas i rollen ser vi att du har industriinriktad utbildning och erfarenhet från industriarbete. Truckkort och traverskort är ett krav. Detta är en roll för dig som vill utvecklas inom industrin och bli en del av ett stabilt företag med god laganda och långsiktighet.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Operatör är ett konsultuppdrag på heltid med start i augusti. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos Degerfors Long Products. För rätt person finns det goda möjligheter att på sikt bli anställd direkt av Degerfors Long Products.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se. Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vid eventuella frågor kring tjänsten eller processen kontakta ansvarig rekryterare Anders Andersson via anders.andersson@eterni.se eller 073-8617254.
Plats: Storfors

Start: Augusti

Arbetstider: 5-skift

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eterni Sweden AB (org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
652 16  KARLSTAD

Arbetsplats
Degerfors Long Products AB

Kontakt
Anders Andersson
anders.andersson@eterni.se

Jobbnummer
9999521

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