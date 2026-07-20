Operatörer sökes till kund i Södertälje
Adecco Sweden Aktiebolag / Maskinoperatörsjobb / Södertälje Visa alla maskinoperatörsjobb i Södertälje
2026-07-20
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På AstraZenecas verksamhet i Snäckviken, Södertälje, gör alla medarbetare skillnad för människors liv – varje dag.
AstraZeneca är ett globalt, forskningsbaserat läkemedelsföretag med en biologisk tillverkningsanläggning i Södertälje, en central del av bolagets strategi för produktion av biologiska läkemedel inom terapiområdet Respiratory (andningsvägar). Här arbetar man i en högteknologisk miljö där samarbete, entreprenörsanda och smarta lösningar står i fokus. Anläggningen levererar nästa generations läkemedel från bolagets pipeline inom respiratory-området och stödjer utvecklingen av den globala läkemedelsportföljen.
Detta är ett tillfälligt uppdrag för att hantera en avvikelse, med placering inom PET Devices. Arbetsuppgifterna omfattar fyllning och packning av inhalationsprodukter, samt allkontroll av produkt. En enklare introduktion till arbetsmomenten ges initialt, och vid behov erbjuds därefter ytterligare upplärning enligt ordinarie rutiner.
Om uppdraget
Antal positioner: ca 15
Placering: Snäckviken, Södertälje
Startdatum: augusti
Slutdatum: 2026-12-31
Skift: 2-3-skift
Din roll
Som processoperatör är du en viktig del av produktionen där du bidrar till att säkerställa kvalitet, säkerhet och effektivitet i tillverkningsprocessen. Du arbetar i en GMP-styrd miljö med standardiserade processer och skriftliga instruktioner (SOP), där ständiga förbättringar är en naturlig del av vardagen.
Exempel på arbetsuppgifter:
Fyllning och packning av inhalationsprodukter
Allkontroll av produkt
Övervaka produktion och processer
Hantera och säkerställa drift av maskiner och utrustning
Utföra enklare underhållsarbete
Dokumentera arbetsmoment enligt gällande rutiner
Förbereda, genomföra och avsluta processer inklusive rengöring
Delta i förbättrings- och optimeringsarbete, exempelvis med Lean-verktyg
Bidra till framtagning och förbättring av dokumentation och arbetsprocesserPubliceringsdatum2026-07-20Kravprofil för detta jobb
Vi söker dig som har:
Gymnasieexamen, alternativt relevant arbetslivserfarenhet (erfarenhet från industri och produktion)
Mycket goda kunskaper i tal, skrift och läsförståelse i svenska
Möjlighet att arbeta alla typer av skift, inklusive arbetspass som startar kl. 06:00 – säkerställ att du har möjlighet att ta dig till arbetsplatsen i tid
Kunskaper i Office-paketet
Meriterande
Studier på Mälardalens tekniska gymnasium (MTG)
Arbetslivserfarenhet inom industri och produktion, särskilt inom läkemedelsbranschen och/eller på AstraZeneca
Erfarenhet av dokumentation, t.ex. avvikelserapportering, protokoll, recept eller loggböcker (ett dokumentationstest genomförs vid intervju)
Systemvana, t.ex. SAP eller motsvarande
Erfarenhet av GMP och Lean, arbetssätt som genomsyrar hela AstraZenecaDina personliga egenskaper
Vi tror att du är noggrann, strukturerad, självständig och har lätt för att samarbeta. Du trivs med att arbeta i en föränderlig verksamhet och är duktig på att anpassa dig efter ändrade förutsättningar. Du är kundfokuserad, van vid att arbeta i högt tempo, inte rädd för att hugga i och har god samarbetsförmåga och social kompetens.
Arbetet som operatör kan ibland vara fysiskt krävande, vilket förutsätter god uthållighet.
Om tjänstenVerksamheten bedrivs dygnet runt, vilket innebär skiftarbete (3- eller 5-skift). Du erbjuds en varierande roll i en framtidsbransch med stora möjligheter till utveckling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Svetsarvägen 8 (visa karta
)
171 41 SOLNA Arbetsplats
Adecco Kontakt
Business Manager
Reem Amad Al Sadi Reem.AmadAlSadi@adecco.se Jobbnummer
10007769