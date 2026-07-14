Operatörer för renrumsarbete sökes till Octapharma!
Uniflex AB / Maskinoperatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinoperatörsjobb i Stockholm
2026-07-14
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Är företagets värderingar viktigt i ditt dagliga arbete? Söker du ett arbete med möjlighet att göra skillnad? Är du en person som söker långsiktighet och utveckling? Då är denna tjänst för dig! Vår kund Octapharma söker nu fler drivna operatörer för utökning för en av deras avdelningar! Det är ett spännande arbete där du får vara del av människors hälsa och välmående. Tveka inte utan sök tjänsten idag!Publiceringsdatum2026-07-14Om tjänsten
I denna roll är du beroende av ett gott teamwork och samarbete! Ni arbetar både fysiskt och tätt ihop så denna tjänst kräver att du vill ha nära till dina kollegor. I arbetet kommer du bidra till en första kvalitetskontroll i en läkemedelsproduktion därför är noggrannhet av yttersta vikt! Som operatör hos oss kommer att arbeta i renrumsmiljö under stort ansvar.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat förberedelse av material och utrustning till produktionsprocesser, diskning, sterilisering och fyllning av flaskor i automatiserade produktionslinjer. Samt efterbehandling och kontroll av färdiga produkter. Rollen innebär även övervakning av produktionsprocesser, hantering och kalibrering av utrustning, rapportering av avvikelser samt noggrann dokumentation av utfört arbete i batchprotokoll och instruktioner. Arbetet kräver hög noggrannhet, ansvarskänsla och fokus på kvalitet för att säkerställa en säker läkemedelstillverkning.
Vem är du?
Krav för tjänsten:
Du ska kunna arbeta skift.
Du vill arbeta fysiskt.
Du har fullständig gymnasieexamen.
Du kan hantera skriftlig dokumentation på svenska och engelska.
Du är ute efter ett långsiktigt arbete.
Du har en förståelse för och intresse av läkemedelsindustrin.
Du är driven, nyfiken, öppen och vill efterleva företagets värderingar.
Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster kan bakgrundskontroll ingå som en del av rekryteringsprocessen. I dessa fall kan en godkänd kontroll vara en förutsättning för anställning.
Let's get to work! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8065946-2100493". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Kungsgatan 32 (visa karta
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111 35 STOCKHOLM Jobbnummer
10002783