Operatör till vår pelletsfabrik
BK Tech Pellets AB / Sågverksoperatörsjobb / Högsby Visa alla sågverksoperatörsjobb i Högsby
2026-06-29
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Join the green switch movement! Brinner du precis som vi för hållbarhetsfrågor och vill hjälpa företag att bli fossilfria? Vi söker nu en operatör till vår pelletsproduktion som kommer vara delaktig i utvecklingen av vår nya pelletsfabrik i Ruda. En roll där du får vara med och säkerställa att anläggningen fungerar optimalt och där ditt arbete har direkt påverkan på effektivitet, produktion och säkerhet.
Om rollen:
Som operatör i vår pelletsverksamhet i Ruda ansvarar du för den dagliga driften av anläggningen. Du övervakar produktionsprocessen, säkerställer att maskiner och utrustning fungerar som de ska samt utför de rutiner som krävs för en säker och effektiv produktion. I rollen ingår bland annat:
Drift och övervakning av pelletsproduktionen
Löpande kontroll av anläggningens maskiner och processer
Överlämning av aktuell produktionsstatus till nästa skift
Hantering av enklare drift- och produktionsstörningar
Medverkan vid lastning av bulkbilar och övrigt gods
Aktivt deltagande i arbetet med brandsäkerhet och arbetsmiljö
Bidra till ständiga förbättringar genom att lyfta idéer och utvecklingsförslag
Körning av hjullastare vid behovPubliceringsdatum2026-06-29Profil
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse och trivs i en praktisk roll i en producerande miljö. Du är självgående men samarbetar också väl med andra i teamet. Erfarenhet från processindustri, tillverkning eller liknande verksamhet är meriterande, liksom vana av att arbeta med maskiner och hjullastare.
Som person är du ansvarstagande, noggrann och strukturerad. Du har ett säkerhetstänk i ditt arbete och bidrar till en god laganda på arbetsplatsen.
Vi ser att du har:
Gymnasieutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort
Grundläggande datavana
Om BKtech
BKtech är en industrigrupp med fokus på helhetslösningar för klimatsmart energiproduktion och specialiserade på att hjälpa industrin i sin omställning från fossila bränslen till bioenergi. Våra lösningar för hållbar energiproduktion är framtagna i nära samarbete med industrin och behovet att energikonvertera är idag större än någonsin. Med samlad kompetens och erfarenhet skapar vi stora möjligheter att erbjuda lönsamma helhetslösningar inom energikonvertering. Detta inkluderar allt från byggnation av kompletta bioenergianläggningar, behovsanalyser, konstruktion och projektering till underhåll, drift och försörjning av bränslepellets.
Vi kan leverera mobila bioenergianläggningar upp till 15MW och specialanpassaplatsbyggda anläggningar utefter kundens energibehov. Vår styrka ligger i det samarbete som finns mellan BKtechs olika verksamheter och som gör att vi kan erbjuda trygghet, erfarenhet och spetskompetens till alla våra kunder inom både pellets, bioenergi, förbränningsprocesser, produktion och systemlösningar. Vi utvecklar, bygger och hjälper till att finansiera anläggningar och har alla resurser som krävs för att ta ett helhetsansvar. Allt under ett och samma tak.
Vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt, då urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BK Tech Pellets AB
(org.nr 556700-2190)
Andrées väg 23 (visa karta
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579 95 RUDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Dan Henriksson dan.henriksson@bktech.se Jobbnummer
9983649