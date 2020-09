Operatör till vår färdigmatsfabrik i Järna - Lantmännen Ek För - Tunnplåtslagarjobb i Stockholm

Lantmännen Ek För / Tunnplåtslagarjobb / Stockholm2020-09-01Är din passion också att göra positiv skillnad inom livsmedel? Bli en del av Cerealia, där vi tillsammans förenar ett starkt affärsfokus med ett brinnande intresse för människor i syfte att uppnå vår vision; att bli Nordens ledande livsmedelsföretag. Vi är en del av Lantmännen, en stor koncern med verksamhet globalt. Vi inspirerar och lyfter varandra på vägen mot våra mål - och vi vill ha med dig på vår resa!Nu öppnar vi upp för en spännande möjlighet hos Gooh färdigmat i rollen som operatör på vår produktionsanläggning i Järna. Gooh är en av Sveriges ledande färdigmatsproducenter och här ute på vår anläggning lagas maten med bra råvaror av riktiga kockar.Det här kommer du att göraVi erbjuder dig en tjänst som operatör i vår produktion. Du kommer att jobba tvåskift på vår produktionslinje, morgonskift 06:00-15:30 och eftermiddagsskift 15:15-23:44. Där blir du en del av teamet som producerar maten som levererats av våra duktiga kockar. Som medarbetare på linjen har du ansvar för att vår höga kvalitet upprätthålls genom processen samt övervakar att linjens maskiner fungerar.Det här behöver du för att lyckas och trivasVi är nu i en expansiv fas som kommer att kräva att du som person är noggrann, prestationsinriktad, har en vilja att vinna dagen och samtidigt är en prestigelös lagspelare.Du har:- Tidigare erfarenhet av linjeproduktion- Gymnasieexamen- Goda kunskaper i Officepaketet- Goda kunskaper i svenska, såväl tal som skrift- Meriterande med truckkortDu delar våra värderingar - Öppenhet, Helhetssyn, Handlingskraft - och vårt löfte om att ta ansvar från jord till bord.Vad vi erbjuder digLantmännen är en stor internationell koncern och vi har en unik bredd i vår verksamhet. Detta innebär att vi kan erbjuda utvecklingsmöjligheter med varierande inriktning för såväl specialister som generalister inom olika bolag och branscher i fler än 20 länder. Vi arbetar aktivt med intern rörlighet och vill bidra till att medarbetare utvecklas och känner engagemang varje dag. Together we reimagine the world of grain!Låter detta intressant?Vi hoppas det! Vi arbetar med löpande urval vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så vänta inte för länge!Om du har några frågor gällande rollen eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Anton Brännmark. Vi ser framemot din ansökan!Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 20 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 50 miljarder SEK på årsbasis. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.se. Lantmännen Cerealia är en del av Lantmännens livsmedelsdivision. Vi utvecklar, tillverkar och saluför ett brett sortiment av nyttiga och hälsosamma livsmedel med basen i lokalt odlat spannmål. Vår kärnverksamhet är spannmålsbaserade produkter, inklusive mjöl, müsli, knäckebröd, pasta och pannkakor, men vi tillhandahåller även färdigrätter, vegetariska livsmedel och drycker, och mycket mer. Kungsörnen, AXA, START, FINN CRISP, Amo, Regal, Gooh och GoGreen är exempel på våra varumärken, som har ett gemensamt mål; att göra positiv skillnad inom livsmedel!Läs mer på www.lantmannencerealia.com. Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2020-09-01Fast månads- vecko- eller timlönSista dag att ansöka är 2020-09-11Lantmännen Ek För5341819