Operatör till Tillverkningsindustrin i Hallstahammar
2025-08-26
Är du tekniskt intresserad och vill jobba som operatör inom industrin?
Nu söker vi dig med stort tekniskt intresse och vill jobba som operatör inom stålindustrin. Truck och traverskörning för att fylla på material samt vid materialbyte förekommer. Du kommer att arbeta självständigt med delar av arbetsprocessen i ett sammansvetsat och härligt team där man är mån om varandra och stöttar vid behov. Uppdraget är ett konsultuppdrag på heltid med tillsättning så snart som möjligt. Som konsult får du en anställning hos Adecco Sweden AB.
Om dig
Du kanske har gått ett tekniskt eller industriinriktat program på gymnasiet, har ett stort tekniskt intresse eller gillar att mecka? Vi tror att med viljan att lära kommer man långt. Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig med framåtanda och eget driv. Du har lätt att anpassa dig till olika situationer, räds inte nya utmaningar och har en vilja att lära. Du är noggrann i arbetet och håller ordning och reda omkring dig.
Om ansökan
Vänligen bifoga CV och personligt brev och sök tjänsten genom att klicka på knappen "Ansök". Rekryteringsarbetet pågår löpande under ansökningstiden och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Daniel Bejersten mail: daniel.bejersten@adecco.se
Har du frågor angående registrering av ansökan, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
