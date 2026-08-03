Operatör till stor industrikund i Sandviken | Heltid
Manpower Aktiebolag / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Sandviken Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Sandviken
2026-08-03
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Är du en tekniskt kunnig och noggrann person med erfarenhet från industrin? Vi på Manpower söker nu en operatör till ett spännande konsultuppdrag hos en av våra stora industrikunder i Sandviken. Här får du möjlighet att arbeta i en modern produktionsmiljö med fokus på kvalitet, säkerhet och utveckling. Varmt välkommen med din ansökan!
Ort: Sandviken
Start: Slutet av augusti / början av september
Omfattning: Heltid
Arbetstider: 4-skift
Om jobbet som operatör
Som operatör hos oss på Manpower, ute hos vår kund i Sandviken, blir du en viktig del i den dagliga produktionen. Du arbetar med att säkerställa att produktionen flyter på enligt uppsatta mål och kvalitetskrav, samtidigt som du bidrar till en säker och effektiv arbetsmiljö.
Du kommer att arbeta både självständigt och i team, och hantera såväl maskiner som materialflöden i produktionen.
Exempel på arbetsuppgifter:
Arbeta i den dagliga produktionen enligt uppsatta mål och kvalitetskrav
Hantera och övervaka produktionsutrustning samt robotar
Köra truck och hantera materialflöden vid behov
Följa säkerhetsrutiner och bidra till en säker arbetsmiljö
Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse och som trivs i en produktionsmiljö där noggrannhet och struktur är avgörande. Du är lösningsorienterad, kvalitetsmedveten och har lätt för att sätta dig in i nya arbetsuppgifter.
Krav för tjänsten:
Industrierfarenhet eller produktionsteknisk utbildning, exempelvis inom CNC, robotik eller automation
Truckkort A1-A2 och B1
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande:
Robotutbildning eller erfarenhet
Vad erbjuda Manpower?
Som konsult hos Manpower har du alla möjligheter att forma din framtid utifrån din kompetens, dina behov och dina önskemål. Vi samarbetar med många populära arbetsgivare och kan öppna dörrarna till nya, spännande uppdrag. Du får en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Hur söker jag jobbet?
Det är väldigt enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Klara Larsson, via mejl: klara.larsson@manpower.se
. Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående men notera att vi INTE tar emot ansökningar via mail.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Vi erbjuder alltid en marknadsmässig lön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower Aktiebolag
(org.nr 556348-1588)
Jansasgatan 4 (visa karta
)
811 39 SANDVIKEN Arbetsplats
Manpower Kontakt
Contact
Klara Larsson Klara.Larsson@manpower.se Jobbnummer
10019191