Operatör till skärhall
Söker du ett jobb där du får jobba praktiskt och inte är rädd för att ta i när det behövs? Nu söker vi en operatör till vår kund Essverk där du blir en viktig del i deras skärhall.
Det här är ett jobb för dig som gillar att jobba med kroppen och trivs i en miljö där det händer saker. Du kommer arbeta med gasskärmaskin, men också med allt runt omkring - från materialhantering till efterbearbetning.Publiceringsdatum2026-04-29Dina arbetsuppgifter
Köra gasskärmaskin
Gradning och hantering av utskurna detaljer
Byte av plåtar, skärning och skrotrensning
Rapportering i Monitor
Ort: Grängesberg
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Dagtid under upplärning, skiftgång efter det.
Om dig
Vi söker dig som trivs i en industrimiljö där det kan vara både skitigt och fysiskt krävande. Du är en person som hugger i, tar ansvar och inte är rädd för att kavla upp ärmarna.
Vi ser gärna att du har
Erfarenhet från industriarbete
Grundläggande datorkunskap, gärna erfarenhet av Monitor
Truck- och traversvana
Vana att köra hjullastare
Meriterande
Erfarenhet av att köra styrda maskiner, ett plus om det är gasmaskin
Känner du att du inte uppfyller alla krav? Sök ändå. Har du rätt inställning, gillar att jobba praktiskt och är beredd att lära dig, så kan du vara helt rätt för rollen.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdatum.
Om Essverk
Essverk är en ledande aktör inom tillverkning och leverans av bearbetade metallprodukter i stål, aluminium och koppar. Med sin genomtänka tillverkningsprocess kan de erbjuda konstadseffektiva produktioner i såväl enstaka som storskaliga serier med korta leveranstider. Hos dem får du jobba i en högteknologisk maskinpark tillsammans med erfarna och kompetenta medarbetare som hjälper dig att utvecklas.Om företaget
Vi på Dala Industrisupport är en pålitlig partner inom kompetensförsörjning, med över 100 års samlad erfarenhet. Vi har själva vår bakgrund inom industrin och har god insyn i branschens utmaningar. Vi tror att viljan att lära är minst lika viktig som erfarenhet - och vi är övertygade om att kompetensutveckling är nyckeln till framtidens industri. Därför värnar vi om att bygga långsiktiga samarbeten. Genom vår närvaro och personliga service hjälper vi både företag och medarbetare att nå sin fulla potential!
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare: Dala Industrisupport AB
(org.nr 559161-2709), https://jobb.dalaindustrisupport.se
772 30 GRÄNGESBERG
