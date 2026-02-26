Operatör till skärande bearbetning
2026-02-26
Publiceringsdatum2026-02-26Om tjänsten
Är du intresserad av teknik? I så fall har vi en tjänst med goda utvecklingsmöjligheter. Fungerar det bra har du möjlighet att få anställning hos vår kund i Årjäng.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som operatör på någon av företagets CNC-maskiner. Här handlar det om metallbearbetning med precision. Du kommer att arbeta efter ritningar och med toleranser ner till några hundradels millimeter.
Vi söker dig som
Är du teknikintresserad, uthållig och noggrann? Tjänsten passar dig som gått verkstadsprogrammet och har lite CNC-erfarenhet sedan tidigare eller dig som har ett stort tekniskt intresse, är praktisk och händig och har erfarenhet av annat tekniskt arbete. Om allt går som det ska är tanken att du ska få anställning hos vår kund, därför söker vi främst dig som bor i Årjängs kommun eller i dess närhet. Är du rätt person? Nu har du chansen att byta yrke!
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval, varför tjänsten kan komma att tillsättas före sista annonsdatum, så vänta inte med din ansökan.
Information om företaget
Vår kund har ökat produktionen stadigt de senaste 10 åren och har även uppgraderat fabriken vid flera tillfällen. Man är stora på området och denna rekrytering är startskottet på en permanent utökning av bearbetningsteamet. Här spelar din personlighet en avgörande roll och det finns goda utvecklingsmöjligheter inom företaget, både mot ledning och kvalitet.
Bli en del av IndustriSupport
Industrisupport är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag som sedan 1999 hjälper företag med långsiktiga lösningar inom både kollektiv- och tjänstemannasidan. Uppdraget är en hyrrekrytering som kan leda till tillsvidareanställning hos kund. Vi erbjuder kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård och friskvårdsbidrag, och arbetar för personlig utveckling i arbetslivet. Urval sker löpande, så sök redan idag! Frågor besvaras av ansvarig rekryterare. Drogtester kan förekomma. Alla är välkomna att söka, men undvik känsliga personuppgifter i din ansökan. Välkommen till Industrisupport! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2932". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industri Support Värmland AB
(org.nr 556573-7482), http://www.industrisupport.com/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Berndt Levin berndt.levin@industrisupport.com 070-190 73 66 Jobbnummer
9764793