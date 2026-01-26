Operatör till måleri med erfarenhet av sprutmålning
Uniflex AB / Maskinoperatörsjobb (trävaru) / Värnamo Visa alla maskinoperatörsjobb (trävaru) i Värnamo
2026-01-26
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Värnamo
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
, Ljungby
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-26Om tjänsten
Tjänsten innebär att man arbetar i en lackbox / sprutbox där dörrblad (och ibland karmar eller andra komponenter) ytbehandlas.
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Sprutmålning/lackering av dörrar i box (manuell eller halvautomatisk sprutning)
• Förberedelser före målning: slipning, avtorkning, maskering
• Övervakning av färgkvalitet, täckning och ytfinish
• Enklare justering av utrustning (sprutpistoler, flöde, tryck)
• Kontroll efter målning - att ytan håller rätt kvalitet (inga rinningar, damm, ojämnheter)
Vem är du?
• Erfaren industrimålare / lackerare
• Alternativt någon som jobbat med sprutmålning inom träindustri (kök, möbler, fönster/dörrar)
• Noggrann, stresstålig och van vid skiftgång
Vidare så har du B-körkort och tillgång till bil samt truckkort A1-4 +B1-4
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5480". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Lovisa Håkansson lovisa.hakansson@uniflex.se Jobbnummer
9704253