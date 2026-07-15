Operatör till läkemedelsproduktion - Höganäs
Processbemanning Svenska AB / Maskinoperatörsjobb / Höganäs Visa alla maskinoperatörsjobb i Höganäs
2026-07-15
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Vill du arbeta i en bransch där kvalitet, noggrannhet och utveckling står i centrum? Nu söker vi en operatör till vår kund i Höganäs – en arbetsplats där du blir en del av ett engagerat team inom läkemedelsproduktion!Publiceringsdatum2026-07-15Om tjänsten
Som operatör arbetar du med tillverkning av läkemedel i en tekniskt avancerad produktionsmiljö. Rollen är varierad och innefattar moment som uppvägning, filtrering, paketering, maskinförberedelse, -övervakning och -drift.
Placering: Höganäs
Omfattning och långsiktighet: Heltid; tre månader via bemanning med möjlighet till en direktanställning därefter
Arbetsschema: 2-skift
Start: Vecka 33
Förmiddagsveckan:
Måndag-torsdag: 06:00-14:00
Fredag: 06:00-12:00
Eftermiddagsveckan:
Måndag-torsdag 14.00-22.00
Fredag: 12:00-18:00
Utöver det dagliga arbetet innefattar tjänsten:
Ansvara för rengöring av utrustning
Arbeta med dokumentation och uppdatering av instruktioner (främst på engelska)
Delta i förbättringsarbete och utvecklingsprojekt
Här erbjuds du en roll där du både får utvecklas och aktivt bidra till verksamhetens förbättringsarbete.
Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och har ett starkt kvalitetstänk. Du tar ansvar för ditt arbete, är nyfiken på att utvecklas och bidrar med en positiv inställning i teamet.
Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra, och har inga problem med praktiska eller fysiskt krävande arbetsmoment.Kvalifikationer
Ingen pollenallergi
Erfarenhet av arbete som operatör - gärna inom läkemedels- eller livsmedelsproduktion
Flytande svenska och goda kunskaper i engelska (i tal och skrift)
Meriterande
Arbetserfarenhet inom GMP
God tekniskt förståelse
Truckkort och erfarenhet av truckkörning
Låter det här som en intressant tjänst för dig?
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8073263-2102332". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Processbemanning Svenska AB
(org.nr 556059-4987), https://processbemanning.teamtailor.com
Vasatorpsvägen 3 (visa karta
)
254 57 HELSINGBORG Arbetsplats
Processbemanning AB Jobbnummer
10003824