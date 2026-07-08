Operatör till industri i Mullsjö
Randstad AB / Processoperatörsjobb / Mullsjö Visa alla processoperatörsjobb i Mullsjö
2026-07-08
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-08Dina arbetsuppgifter
Har du ett intresse för industri och trivs i en miljö där laganda och noggrannhet står i fokus, kan detta vara en roll som passar dig!
Vi söker nu en operatör till en Industri i Mullsjö som arbetar med försäljning, lagerhållning och distribution av deras sortiment av gasolmaterial, gasutrustning och tekniska industrigaser. Som operatör arbetar du i ett sammansvetsat team om sex personer där ni tillsammans ansvarar för hela flödet på siten.
Arbetet innefattar allt från sortering och fyllning av gastuber till kvalitetskontroll och packning av kundorder. Du kommer att ha en viktig roll i att säkerställa att arbetet flyter på effektivt och att säkerheten alltid är i fokus. Eftersom du arbetar i en miljö där eget ansvar uppmuntras, ser vi att du har förmågan att förstå helheten i verksamheten och agera proaktivt utifrån dagens planeringsmöten.
Tjänsten är på heltid och man kommer jobba dagtid.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Talent Manager Anna Horn anna.horn@randstad.se
.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos vår kund. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Utöver det erbjuds du även en mängd karriärmöjligheter, får möta olika företagskulturer och erfarenhet från olika branscher vilket gör att du utvecklar din kompetens och får ett välfyllt CV. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det viktigt med god samarbets- och kommunikationsförmåga.
Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Urval och intervjuer sker löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
OBS! Vi tar ej emot ansökningar via mejl, ansök smidigt genom vår hemsida. Välkommen med din ansökan redan idag!
Ansvarsområden
Fyllning av gastuber
Packning av kundorder
Kund och leverantörkontakt
KvalitetskontrollerKvalifikationer
För att lyckas i rollen söker vi dig som är snabblärd, strukturerad, noggrann och har ett intresse för industri.
Självgående: Du har ett holistiskt perspektiv och kan ta egna initiativ.
Fysisk förmåga: Arbetet är delvis fysiskt, vilket kräver att du kan röra dig och utföra lyft säkert.
Språk: Svenska är ett krav, då rollen innebär både intern kommunikation och kundkontakt. Engelska är meriterande.
Meriterande erfarenhet: Vi ser gärna att du har en bakgrund inom process- eller industriarbete. Erfarenhet av logistik är också mycket meriterande. Truckkort är en fördel men inget krav.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/35344058-d44d-409c-8dd7-8fe62bcd8a28
565 33 MULLSJÖ Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9997060