Operatör till Ämneslinjen Erasteel Söderfors
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2026-07-09
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Nu söker vi Processoperatör till vår produktion i Söderfors! Vi erbjuder en möjlighet till ett stimulerande arbete i ett internationellt företag.Publiceringsdatum2026-07-09Om tjänsten
Vill du vara en del av en verksamhet där kvalitet, samarbete och teknisk utveckling står i fokus? Då kan detta vara tjänsten för dig.
Som operatör på Ämneslinjen i Söderfors arbetar du med vidareförädling av vårt stål genom flera olika processer, bland annat smide, valsning, värmebehandling, riktning och svarvning. Arbetet är varierande och ger dig möjlighet att utveckla både din tekniska kompetens och din förståelse för hela produktionsflödet.
Du kommer att ingå i en självstyrande arbetsgrupp där ni tillsammans ansvarar för att bedriva arbetet på ett säkert, effektivt och kvalitetsmedvetet sätt. Gruppen samarbetar för att nå uppsatta produktionsmål och bidrar aktivt till ständiga förbättringar i verksamheten.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett genuint tekniskt intresse och en vilja att utvecklas tillsammans med oss.
Vi ser gärna att du har:
B-körkort
Grundläggande kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Teknisk utbildning på gymnasienivå eller motsvarande erfarenhet (meriterande)
Tidigare erfarenhet från industriverksamhet (meriterande)
För att trivas och lyckas i rollen är du en person som tar ansvar för ditt arbete, har lätt för att samarbeta och är nyfiken på att lära dig nya arbetsuppgifter. Du är noggrann, flexibel och bidrar till en positiv laganda där man hjälper varandra att lyckas.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av en verksamhet som präglas av våra gemensamma värderingar och där människan står i centrum. Vi tror på kraften i teamwork, uppmuntrar kunskapsdelning och värdesätter varje medarbetares bidrag till verksamhetens framgång.
Vi erbjuder en arbetsplats där du får möjlighet att utvecklas, ta ansvar och vara med och bidra till en stark och hållbar industri.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning. Arbetet innebär skiftarbete.
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Patrik:
Patrik Ekvallpatrik.ekvall@erasteel.comSå ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
På grund av semesterperioden kommer rekryteringsprocessen att genomföras i ett något lugnare tempo under sommaren. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan och återkopplar så snart som möjligt efter semesterperioden.
Vi ser fram emot att få välkomna dig till vårt team i Söderfors!Kvalifikationer
Ett tekniskt intresse
B-körkort
Grundläggande kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande
Gymnasiekompetens i form av teknisk utbildning
Tidigare erfarenhet av industriarbete
Om arbetsgivaren - Erasteel
Erasteel är en global koncern som bedriver forskning & utveckling samt produktion och försäljning av gasatomiserade pulvermetallurgiska produkter och snabbstål med världen som marknad. Erasteel har flera hundra anställda och 5 industrianläggningar, varav 2 i Sverige, 2 i Frankrike och 1 i Kina. Bolaget är kvalitets- och miljöcertifierat.
För mer information om bolaget, besök www.erasteel.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbet.se Sverige AB
(org.nr 556375-2822) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Erasteel Jobbnummer
9998211