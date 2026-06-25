Operatör/Ställare/Tekniker - Kulleborngruppen
FSK Group AB / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Falkenberg Visa alla maskinoperatörsjobb (gummi/plast) i Falkenberg
2026-06-25
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos FSK Group AB i Falkenberg
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eller i hela Sverige
Kulleborngruppen är ett familjeföretag och består av två företag, AB Kulleborn & Stenström och Sjöquist Förpacknings AB. AB Kulleborn & Stenström ligger i Ullared och grundades 1974. Sjöquist Förpacknings AB ligger i Hallstahammar, är grundat 1963. Deras affärsidé är – att vara drivande inom förändringsarbetet i övergången från tillverkning i traditionella material till det hållbara samhällets alternativa material som är baserat på återvunna och/eller ickefossil baserade material. Tillsammans med kund utvecklar de förpackningar för framtiden, från val av design och material, till tillverkning av flaskor, dunkar och burkar. De omsätter ca 150 miljoner och är ca 40 anställda i koncernen. www.kulleborn.se
ÄR DU VÅR NYA PERSON TILL VÅR PRODUKTION I ULLARED?
Vill du arbeta i en modern produktionsmiljö där teknik, kvalitet och utveckling står i fokus? Nu söker vi flera engagerade Operatörer & Ställare/Tekniker som vill bli en viktig del av vårt team på Kulleborngruppen.
Hos oss får du arbeta nära produktionen, bidra med förbättringar och vara med och säkerställa att våra processer håller hög kvalitet – varje dag.
OM ROLLEN
Som operatör eller ställare/tekniker arbetar du med drift, övervakning och optimering av produktionen. Du ansvarar för att maskiner och utrustning fungerar effektivt och bidrar aktivt till ett säkert, kvalitetsmedvetet och välfungerande produktionsflöde.
Arbetsuppgifter kan bland annat vara:
Drift och övervakning av produktionsutrustning
Omställning, justering och felsökning av maskiner
Kvalitetskontroller och uppföljning
Förebyggande underhåll och förbättringsarbete
Samarbete med kollegor för att skapa en effektiv produktion
VI SÖKER DIG SOM:
Har erfarenhet från produktion eller industri – gärna inom plastindustrin
Har ett tekniskt intresse och tycker om att arbeta praktiskt
Är noggrann, ansvarstagande och självgående
Trivs i ett varierande arbetstempo och gillar att lösa problem
Har kunskap inom el eller mekanik (meriterande)
VI ERBJUDER
Hos oss får du mer än ett jobb – du får möjlighet att utvecklas i en stabil verksamhet tillsammans med engagerade kollegor. Du får en trygg anställning med kollektivavtal via IF Metall. Du får ett varierande arbete med tekniska utmaningar helt enkelt en arbetsplats där lagandan och gemenskapen värderas högt.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag – urval sker löpande.
Välkommen att bli en del av vårt team på Kulleborngruppen.
OM OSS – FSK
Vi är FSK, the Generator – ett bolag som driver utveckling och tillväxt genom våra tre affärsområden Talent, Brand och Growth.
Talent – Vi hjälper framåtlutade företag att hitta rätt människor, framförallt inom Management, Sales and Marketing.
Brand – Vi stärker varumärken genom Employer Branding och Business Branding, ett viktigt område för alla företag.
Growth – Vi skapar inspirerande och utmanande utbildningar som utvecklar bolag för framtiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FSK Group AB
(org.nr 556882-2257), https://kulleborn.se
Hjärtared 117 (visa karta
)
311 62 ULLARED Arbetsplats
Kulleborngruppen Kontakt
Rekryterare
Theresia Andersson theresia@fskgroup.se 0735301218 Jobbnummer
9978189