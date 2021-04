Operatör pre-treatment - Fortum Sverige AB - Renhållningsjobb i Kumla

Fortum Sverige AB / Renhållningsjobb / Kumla2021-04-12Fortum Recycling and Waste erbjuder tjänster inom miljövård och materialeffektivitet i Norden. Vårt mål är att spara på naturresurser och främja en cirkulär ekonomi. Vi förbättrar material- och energieffektiviteten för våra kunder genom att erbjuda lösningar för återanvändning, återvinning, avfallshantering och slutdeponering samt tjänster för marksanering och miljöbyggnation. Fortum Recycling and Waste Solutions har nästan 650 medarbetare i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Du hittar mer information på www.fortum.se/wastesolutions Din rollI denna roll arbetar du vid vår tankbilsmottagning och fatberedning. I arbetet som är förlagt dagtid, ingår det att bereda avfall innan det går till lagring och förbränning samt provtagning och lossning på inkommande tankbilar. I arbetsuppgifterna ingår att registrera och administrera inkommande leveranser. Mottagningskontroll samt uppföljning av inkomna leveranser sker kontinuerligt. Truckkörning förekommer.Vi erbjuder digVi erbjuder dig en möjlighet att utvecklas i en miljöinriktad och snabbväxande organisation där många av våra medarbetare har en lång erfarenhet. Du kommer att arbeta vid ett företag som strävar efter att vara föregångare i branschen och du blir del av ett team som består av erfarna och engagerade kollegor. Vi arbetar ständigt med vår arbetsmiljö och har mycket stora krav på säkerhet för alla våra medarbetare.2021-04-12Du har gymnasieutbildning och gärna erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Driftteknikerutbildning är meriterande. Vi på Fortum Waste Solutions har ett högt säkerhetstänkande varför vi även ställer stora krav på att våra medarbetare följer företagets riktlinjer och krav. Du förstår vikten av att rutiner och instruktioner följs. Känsla för att jobba i ett team krävs, men du bör även kunna jobba självständigt under eget ansvar, samt att du är mycket serviceinriktad. Du har en god social kompetens och är ansvarskännande. Då arbetsuppgifterna även innebär registrering och administrering vill vi att du har datavana. Det operativa arbetet kräver att du har truckutbildning.Intresserad?Du är välkommen med din ansökan och CV senast den 30 april 2021 via vårt online rekryteringssystem.Vid frågor kring tjänsten kontakta Gustav Johansson, gustav.johansson@fortum.com , telefonnummer 070-3758817.Fackliga representanter är IF Metall: Jonas Eriksson, tfn 076-1042613 eller Anders Lennartsson, tfn 076-1042611.Sista dag att ansöka är 2021-04-30Fortum Sverige ABNorrtorp 11269292 KUMLA5686626