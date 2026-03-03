Operatör på deltid till tryckeri i Malmö
Operatör på deltid till tryckeri i Malmö
Är du en positiv, tekniskt intresserad och ansvarsfull person? Trivs du i en produktionsmiljö och motiveras av att utvecklas och lära dig nya saker? Då kan detta vara tjänsten för dig.
Tjänstebeskrivning
Vi söker nu nya medarbetare på deltid till ett tryckeri i Malmö. Tjänsten passar dig som är praktiskt lagd, noggrann och trivs med ett fysiskt arbete i produktion. Du är studerande eller har ett annat arbete och vill arbeta extra vid sidan av.
I rollen som operatör kommer du bland annat att arbeta med:
Drift, övervakning och ansvar för en eller flera produktionsmaskiner
Påfyllning av material
Utförande för delar av kvalitetskontrollen
Packning
Noggrant arbete enligt fastställda rutiner, instruktioner och checklistor
Då det är som mest att göra på kvällstid och inför helg är arbetet oftast förlagt till torsdags- och fredagskvällar men det kan även bli andra dagar och tider. Här finns även stor möjlighet till sommarjobb.
Krav för tjänsten
Du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, exempelvis:
Studier
Annat arbete
Eget företag
Du kan uppvisa intyg på din sysselsättning
Du är flexibel och kan arbeta vid behov
Vi söker dig som är ansvarsfull, noggrann och pålitlig. Du trivs med ett fysiskt arbete i högt tempo och har en god samarbetsförmåga. Om du har erfarenhet av operatörsarbete sedan innan så är detta meriterande och detsamma gäller angående truckkort. Dock är det viktigaste att du har ett driv och ett intresse av att lära dig.
Övrig information Start: Enligt överenskommelse Omfattning: Deltid enligt överenskommelse Arbetstid: Varierande Plats: Malmö
Uppdraget ingår i vår konsultverksamhet vilket innebär att du kommer att vara anställd av Corio. Vänligen notera att vi ej tar emot ansökningar via e-post. Ansök redan idag då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
