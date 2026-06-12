Operatör nattskift - Norra Stockholm!

WeStaff Sweden AB / Maskinoperatörsjobb / Stockholm
2026-06-12


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Vi på WeStaff Sweden söker nu operatörer för nattskift i Norra Stockholm, ett världsledande teknikföretag. I denna roll kombinerar du avancerad teknik med hantverk i mikroskala och är med och skapar produkter som används världen över.


Rollen

Som operatör blir du en central del av tillverkningen av högteknologiska produkter. Du arbetar med CNC-polermaskiner, finjustering och mätning av produkter. Arbetet sker i en ren, modern och precisionsstyrd produktionsmiljö där fokus ligger på kvalitet, noggrannhet och samarbete.
Arbetstid: Heltid, Nattskift måndag-fredag
Start: Omgående
Plats: Norra Stockholm



Publiceringsdatum
2026-06-12

Arbetsuppgifter
Ställa in och köra CNC-polermaskiner

Övervaka CNC-utrustning

Mäta och kontrollera kvalitet av producerat material

Delta i förbättringsarbete för processer och rutiner

Samarbeta med kollegor inom produktion och teknikteam



Vem söker vi?
Vi söker dig som är noggrann, tekniskt intresserad och gillar strukturerat arbete. Du trivs med ansvar, gillar att arbeta självständigt men uppskattar också att bidra i ett team. Du har en naturlig känsla för detaljer och kvalitet, och drivs av att göra ett arbete riktigt bra, varje gång.


Vi ser gärna att du har:

Erfarenhet som maskinoperatör/montör i finmekanisk produktion

Kunskap inom optik eller mätteknik

Förmåga att läsa ritningar och tekniska instruktioner

Intresse för att bidra till kontinuerliga förbättringar i produktionen

Meriterande/extra plus om du har:

Erfarenhet av arbete i renrum eller högteknologisk miljö

Tidigare arbete med polering eller CNC-maskiner

Erfarenhet av arbete i renrum

Teknisk utbildning eller relevant yrkeserfarenhet inom produktion

Erfarenhet av mätinstrument och inspektionsutrustning

Vi erbjuder:

Ett utvecklande uppdrag i ett globalt högteknologiskt företag

Nära samarbete med erfarna kollegor

Stora möjligheter till kompetensutveckling och karriär

Trevliga lokaler och god arbetsmiljö

Kollektivavtal och förmåner såsom friskvård och konkurrenskraftig lön

Upplägg: Inledningsvis dagtid måndag-fredag under utbildning, därefter nattskift måndag–torsdag



Om WeStaff Sweden
Vi är ett växande konsult- och rekryteringsföretag i Sverige. Vi är ett auktoriserat bemanning & rekryteringsföretag som hjälper företag att växa & människor att utvecklas i sina yrkeskarriärer.
Våra värderingar är personlig relation, trygghet och långsiktighet i det vi gör varje dag. Vi är ett kundskapsdrivet team som har över 30 års erfarenhet från branschen.
Vårt arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och med ett personligt engagemang så gör vi skillnad på arbetsmarknaden i Sverige. Läs mer om oss på www.westaff.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-09
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7903325-2051459".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
WeStaff Sweden AB (org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
Nybrogatan 56 (visa karta)
114 40  STOCKHOLM

Arbetsplats
WeStaff Sweden

Jobbnummer
9962290

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