Operatör med teknik- och designintresse till modern digitaltrycksavdelning.
2025-10-28
, Gislaved
, Tranemo
, Vaggeryd
, Värnamo
I samarbete med Puls Bemanning söker vi nu en operatör till vår digitaltrycksavdelning - en spännande roll för dig som vill kombinera teknik, produktion och kreativitet. Publiceringsdatum2025-10-28Om tjänsten
Som operatör arbetar du med tillverkning av etiketter enligt kundernas specifikationer. Du ställer och övervakar maskinerna samt är med och tar ansvar för att produktionen flyter på, och säkerställer att slutprodukten håller högsta kvalitet. I rollen kan det även ingå att arbeta i Adobe-program som Photoshop och Illustrator där det kan vara att ta fram eller justera etiketter och designfiler. Dina arbetsuppgifter
Ställa in och övervaka digitaltrycksmaskiner och efterbehandlingsmaskiner.
Säkerställa att etiketter håller kundspecifikationer och kvalitetskrav.
Samarbeta med kollegor för att nå produktionsmål.
Planera och organisera arbetsflödet för att möta deadlines.
Ev. kunna hantera och justera etikettfiler i Photoshop och Illustrator. Profil
För att trivas hos oss är du en teknikintresserad och nyfiken person med känsla för kvalitet. Du är serviceinriktad, flexibel och gillar att växla mellan tekniskt arbete vid maskinerna och kreativa uppgifter i datorn. Vi ser gärna att du har erfarenhet eller intresse av Photoshop och Illustrator, har ett öga för färg och detaljer och tycker om att lära dig nya saker. Du är ansvarstagande, noggrann och klarar av att hålla fokus även i stressiga situationer. Kvalifikationer
Körkort och tillgång till bil.
Färgseende.
Svenska i tal och skrift samt grundläggande engelska.
Starkt intresse för teknik och design.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar JoDi Etiketter med Puls Bemanning & Rekrytering - urval samt intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att ansvarig rekryterare Alexander Josefsson på alexander.josefsson@pulsbemanning.se
eller 0705-48 35 11.
Välkommen med din ansökan!
PULS skapar mångfald, möten & möjligheter för just DIG!
Puls är ett företag som värdesätter både personal och kunder, och vi strävar efter att matcha rätt arbetsplats för både arbetssökande och företag. Vi erbjuder konsulter flexibilitet och trygghet i deras arbete och hjälper dig att komma ut på arbetsmarknaden. Vår drivkraft, tillgänglighet, snabbhet och kompetens ger både kunder och personal en känsla av att vara "rätt från start". Vi betjänar kunder i hela GGVV-regionen från våra kontor i Anderstorp, Värnamo och Ljungby.När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på Puls Bemanning & Rekrytering och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Personaluthyrning, Logistik & Service Anderstorp
(org.nr 556803-3343), https://www.jodi.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
JoDi Etiketter AB Kontakt
Alexander Josefsson alexander.josefsson@pulsbemanning.se Jobbnummer
9577467