Operatör Material Solution
NearYou Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Trollhättan Visa alla maskiningenjörsjobb i Trollhättan
2026-07-07
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Trollhättan
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige
Om jobbet
Vill du vara en del av framtiden inom avancerad tillverkning? Nu har du chansen att ansluta till ett passionerat team inom Material Solutions! Vi arbetar varje dag för att göra skillnad och strävar efter att förbättra och utveckla vårt arbetssätt. I rollen som Multiflex Operatör får du vara med på vår gemensamma resa mot framtiden. Material Solutions söker dig som vill stärka vårt team som Operatör och arbeta med våra nya, högteknologiska utrustningar. Publiceringsdatum2026-07-07Om företaget
Varje gång du flyger, nästan var som helst i världen, är det troligt att GKN Aerospace hjälper dig på vägen. Vår
teknologi och våra komponenter används i 90% av världens flygplan, i allt från små och stora passagerarflygplan,
affärsjets samt i världens mest avancerade stridsflygplan. Vi designar och tillverkar även innovativa komponenter till
rymdsystem. Vi utvecklas ständigt, banar väg för ny teknik och utmanar oss själva för att bli bättre i allt vi gör.
Vi söker drivna och passionerade medarbetare som vill göra en skillnad! Var med och påverka den hållbara
omvandlingen av flygindustrin och hitta en plats där din karriär tar fart i en värld av enorma möjligheter att lära och
utvecklas.
Tjänstebeskrivning
I rollen som operatör hos oss får du arbeta med en mängd olika maskiner och teknik, från några av världens största 3D-printningsmaskiner för pulvermetaller till EB-svetsar, gnistmaskiner, värmebehandlingsutrustning, och mycket mer. Den roll vi söker nu är i första hand att bli pulverbäddsoperatör för att senare flex-utbilda sig till ovan nämnda utrustningar.
Här får du möjlighet att:
• Driva och övervaka avancerade tillverkningsprocesser.
• Ansvara för driften av utrustningen och säkerställa högkvalitativ produktion av komponenter.
• Arbeta i ett innovativt klimat där automation och ny teknik står i fokus.
Om du brinner för modern teknik och framtidens tillverkningsmetoder – då är detta rätt roll för dig! Kvalifikationer
• En 3-årig teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet från verkstadsindustrin.
• Förmåga att arbeta strukturerat och organiserat med en passion för förbättringsarbete.
• God samarbetsförmåga och ett naturligt kundfokus.
• Erfarenhet av additiva tillverkningsmetoder är meriterande.
Vem är du?
En lagspelare som brinner för att lära dig nya saker. Du trivs i en omväxlande miljö där man är i en
ständig utveckling och ingen dag är den andra lik. Du har en positiv inställning, samarbetar lätt med andra och bidrar till en stark teamkänsla. Du är ansvarstagande och arbetar med säkerhet, kvalitet, leverans och utveckling som ledord. Dessutom deltar du aktivt i förbättringsarbete och driver dina uppgifter i mål. Du trivs i en flexibel miljö där arbetsuppgifterna kan utvecklas över tid.
Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder en välkomnande och inkluderande arbetskultur där mångfald värderas högt. Hos oss får du chansen att vara en del av ett starkt team som värdesätter gemenskap och innovation.
Övrig information
Låter detta intressant?
Har du frågor, så tveka inte att kontakta Rekryteringskonsult Nathalie Stenman Nyberg . Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Torggatan 5 (visa karta
)
461 34 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
GKN Kontakt
Nathalie Stenman Nyberg nathalie.stenman@nearyou.se Jobbnummer
9995337