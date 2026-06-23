Operatör manuell press; Gnosjö
Gnosjö Personaluthyrning AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Gnosjö Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Gnosjö
2026-06-23
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eller i hela Sverige
Gnosjö Personaluthyrning är det lilla familjeföretaget med 30 års erfarenhet av branschen, sen en tid då "bemanningsföretag" inte alls var ett välkänt begrepp. Vi värdesätter nära kundrelationer med företag i Gnosjöregionen - vi känner att vi med det kan få en bättre förståelse för matchning av personal kontra kundföretag.
Vi är medlemmar i Bransch- och Arbetsgivarorganisationen Kompetensföretagen, en del av Almega, och följer Bemanningsavtalet.
Vi söker en duktig och flitig operatör för manuella pressar på uppdrag hos kund i Gnosjö. Det är viktigt att du är kvalitetsmedveten, noggrann och har förmåga att arbeta effektivt i ett högt produktionstempo.
Möjlighet till en tillsvidareanställning finns
Anställningsprocessen sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23
E-post: jobb@gnosjopersonal.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Manuell Press". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gnosjö Personaluthyrning AB
(org.nr 556605-8094)
Läroverksgatan 4 (visa karta
)
335 32 GNOSJÖ Arbetsplats
Gnosjö Personaluthyrning AB Jobbnummer
9974923