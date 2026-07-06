Operatör internlogistik
Habia Cable Aktiebolag / Gruv- och metallurgijobb / Tierp Visa alla gruv- och metallurgijobb i Tierp
2026-07-06
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Habia specialiserar sig på skräddarsydda kablar och kabelsystem för de mest utmanande applikationerna. Med djupa rötter i Tyskland och Skandinavien och en global närvaro levererar vi kabel- och systemlösningar utöver det vanliga till ett brett spektrum av industrisegment. Vi möjliggör livräddande behandlingar, fossilfri elproduktion, banbrytande försvars- och säkerhetsteknik, mer produktiv och hållbar industriell utrustning, renare bilar och flygplan – allt detta ökar välbefinnandet i våra samhällen. Vi föddes officiellt 2022 när HEW-KABEL, med bas i Wipperfürth, Tyskland, och Habia Cable, med huvudkontor i Stockholm, gick samman. Idag sysselsätter företaget närmare 1000 personer i fabriker i Sverige, Tyskland, Polen och Kina, har kunder i 60 länder och omsätter 200 M€ årligen. Tillsammans med våra kunder möjliggör vi framtidens teknik
Som en del av Habia-familjen har du möjlighet till personlig utveckling i en dynamisk, internationell miljö. Du kommer att arbeta nära kollegor och kunder för att lösa stora och små utmaningar, samtidigt som du själv stöttas av ett mycket erfaret team av problemlösare.
Arbetsbeskrivning
Vill du arbeta i en viktig roll där du bidrar till att materialflödet fungerar varje dag?
Vi söker nu en operatör till vår internlogistik i Söderfors.
Om rollen
Du arbetar med materialhantering och logistikflöden i vår verksamhet. Arbetsuppgifterna varierar och kan omfatta:
Truckkörning och materialhantering
In- och utlastning
Plock, packning och registrering i system
Placering sker utifrån verksamhetens behov och ditt intresse.
Vi söker dig som
Trivs i ett aktivt arbete med högt tempo
Är noggrann, ansvarstagande och säkerhetsmedveten
Har god samarbetsförmåga
Har grundläggande datorvana
Meriterande
Truckkort (t.ex. B1, B3)
Erfarenhet av lager, logistik eller industri
Är du intresserad?
Välkommen med din ansökan senast den 9 augusti 2026. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper som kännetecknas av ditt starka engagemang och förmågan att skapa förtroende och bygga relationer.
Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är på heltid och är en tillsvidareanställning. Placeringsort: Söderfors.
På Habia värdesätter vi mångfald. Alla anställningserbjudanden baseras på jobbkrav, kvalifikationer och individuell kompetens, utan hänsyn till etnicitet, kön, religion, familjestatus eller någon annan status som skyddas av lagar eller förordningar på de platser där vi är verksamma.
Om du har frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen vänligen kontakta rekryterande chef, Niklas Hagberg.niklas.hagberg@habia.com
Fackliga representanter: Linda Friberg, IF Metall, tel. 070-582 86 98 Ann-Chatrine Skoglund, Unionen, tel. 073- 920 82 06 Annette Eriksson, Sveriges Ingenjörer, tel. 070-255 90 05 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7951512-2087700". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Habia Cable Aktiebolag
(org.nr 556050-3426), https://career.habia.com
Elementvägen 8 (visa karta
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815 75 SÖDERFORS Arbetsplats
Habia Cable Jobbnummer
9994011