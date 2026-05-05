Operatör inom plåtindustrin - Ängelholm
Processbemanning Svenska AB / Tunnplåtslagarjobb / Ängelholm
2026-05-05
Vi söker nu en praktiskt lagd och noggrann industriplåtslagare/operatör till ett väletablerat industriföretag i Ängelholm.
Om rollen
Du kommer att arbeta i en verkstadsmiljö där mycket av arbetet är manuellt och innebär direkt hantering av plåt. Rollen passar dig som trivs med att jobba praktiskt, har ett tekniskt intresse och gillar att arbeta med händerna.
Arbetet innefattar bland annat:
Manuell bearbetning av plåt
Enklare maskinarbete och operatörsarbete
Ritningsläsning och måttkontroll
Punktsvetsning kan förekomma
Montering och efterbearbetning av detaljer
Det är en varierad roll där noggrannhet och känsla för kvalitet är viktigt.
Vi söker dig som
Har erfarenhet från industri, verkstad eller liknande.
Trivs med praktiskt och manuellt arbete
Har god förståelse för ritningar.
Är noggrann, ansvarstagande och arbetsvillig
Gillar att arbeta i team och bidra där det behövs
Erfarenhet från liknande miljöer är meriterande. Exempelvis har personer i verksamheten tidigare bakgrund som svetsare samt erfarenhet från industriföretag inom plåt och CNC-bearbetning.
Allmän info
Placering: Ängelholm
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Arbetstider: Dagtid
För resor till och från arbetsplatsen krävs körkort och tillgång till bil.
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7683358-1982385". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Processbemanning Svenska AB
https://processbemanning.teamtailor.com
254 57 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort.
