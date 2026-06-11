Operatör inom konventionell bearbetning

Saab Aktiebolag / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Linköping
2026-06-11


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Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.

Din roll

Som operatör till manuellt styrda maskiner spelar du en viktig roll i vår produktion genom att utföra arbete med hög precision. Ditt arbete omfattar noggrann och effektiv bearbetning, där du självständigt arbetar med fixturering och inmätning av detaljer. Du kommer också att samarbeta med andra för att säkerställa att alla detaljer uppfyller uppsatta krav. Arbetet är mångsidigt och omväxlande, vilket ger dig möjlighet att utvecklas inom olika aspekter av precisionsbearbetning.

Publiceringsdatum
2026-06-11

Profil
Till denna roll söker vi dig som är noggrann och strävar efter att uppfylla ställda krav och mål. Arbetet är till stor del självständigt, därför tror vi att du är självgående och har förmågan att ta
eget ansvar. Vi tror också att du är en problemlösare med god analytisk förmåga, är lyhörd och har en god samarbetsförmåga.

Vi söker dig som har erfarenhet av skärande verktyg och som har goda kunskaper inom uppsättningar och inmätningar. Du bör också ha en god förståelse för ritningsläsning samt form och läge. Det är meriterande om du har erfarenhet av konventionella maskiner, samt har kunskap om mätteknik och olika material.

Övriga krav för tjänsten:

Minst 5 år av verkstadsvana

Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

God datorvana och erfarenhet av ERP/Sharp

Avslutad gymnasieutbildning, meriterande inom industriteknik.

Arbetstiden är förlagd dagtid och placeringsort är Tannefors, Linköping.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Med tanke på den kommande semesterperioden kan du förvänta dig återkoppling på din ansökan efter sommaren. Om du tycker att tjänsten låter intressant är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag!

Vad du blir en del av

Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Saab Aktiebolag (org.nr 556036-0793)
Bröderna Ugglas Gata (visa karta)
581 88  LINKÖPING

Arbetsplats
Saab

Kontakt
Contact
Saab AB
annie.andersson@saabgroup.com

Jobbnummer
9958680

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