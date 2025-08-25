Operatör i livsmedelsproduktion, Albyberg
Foodmark AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Haninge Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Haninge
2025-08-25
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Foodmark AB i Haninge
, Nyköping
, Sundbyberg
, Gotland
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Foodmark AB är en av Sveriges ledande livsmedelsproducenter med huvudkontor i Sundbyberg och egen tillverkning i Sverige. Foodmarks affärsidé är att utveckla och marknadsföra kylda, tillagade färskvaror med hög kvalitet under starka varumärken som Fjällbrynt, Rydbergs, Lohmanders, Delikatessfabriken samt Jensens såser.
Foodmark ingår i livsmedelskoncernen Agra AS som är ett expansivt norskt familjeföretag. Agra har funnits i över 130 år och har verksamheter i Norge, Danmark och Sverige. Koncernen omsätter knappt 5 miljarder SEK, varav Foodmark står för ca 1 miljard. Foodmark har ca 250 anställda beroende på säsong och inom företagets kultur strävar man ständigt efter att kunna erbjuda sin personal möjligheter att utveckla sina färdigheter och göra framsteg inom företaget eller koncernen. Publiceringsdatum2025-08-25Dina arbetsuppgifter
I produktion arbetar du med tillverkning och hantering av livsmedel. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat förberedelser av råvaror, tillverkning, blandning och fyllning av färdig produkt samt paketering. Arbetet innebär i huvudsak att sköta driften av fyllnings- och packmaskiner men även en hel del manuellt arbete t.ex. disk, rengöring och dokumentation. Arbetet ställer höga krav på noggrannhet, ansvarstagande och samarbete.
Arbetstiderna är förlagda måndag till fredag på tvåskift, dvs du arbetar alternerande förmiddag och eftermiddag varannan vecka.
Vem söker vi?
Vi söker dig som vill arbeta visstid, cirka 3 månader, med goda chanser till förlängning. Som person är det viktigt att du är noggrann och samarbetsvillig. För dig är det även självklart att ta ansvar för ditt arbete och hålla tider. Du måste kunna arbeta både självständigt och i grupp. Vi tror också att du är en nyfiken person som tycker om att lära dig nya saker.
Du ska också:
Vara minst 18 år
Ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Kunna arbeta skiftgång
Vilja och klara av att arbeta fysiskt, då arbetet innehåller en del fysiska moment
Meriterande är:
Gymnasial utbildning
Erfarenhet från produktionsmiljö
Truckkort (A)
Vi erbjuder
Foodmark erbjuder en mångkulturell och förtroendefull arbetsplats i en näst intill ny fabrik. Du kommer vara en del av en arbetsplats med välkända varumärken, god arbetsmiljö, trevliga kollegor och bra förmåner som bland annat frukost och subventionerade luncher. Kollektivavtal med livsmedelsarbetareförbundet tillämpas.
Anställningen är en tidsbegränsad anställning med goda chanser till förlängning.
Välkommen med Din ansökan genom att svara på våra urvalsfrågor och med ett bifogat CV.
Vi kommer hantera inkommande ansökningar löpande så vänta inte med din ansökan. Varmt välkommen att söka till oss!
Övrigt Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Foodmark AB
(org.nr 556528-1374), http://www.foodmark.se Arbetsplats
Foodmark Kontakt
Volga Amoor volga.amoor@foodmark.se Jobbnummer
9475096