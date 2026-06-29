Operatör hos Hellbergs Door Company AB i Mellerud
Hellbergs Door Company AB / Processoperatörsjobb / Mellerud Visa alla processoperatörsjobb i Mellerud
2026-06-29
, Färgelanda
, Dals-Ed
, Vänersborg
, Bengtsfors
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Om Hellbergs
Hellbergs är idag en av Nordens mest flexibla dörrtillverkare. Vi producerar och levererar produkter exakt som våra kunder vill ha dem. Utveckling, försäljning och tillverkning av samtliga dörrar sker på vår fabrik i Mellerud, som ligger i natursköna Dalsland. Vi har även säljkontor i Stockholm och Lund. Hellbergs säkerställer kvalitet i hela kedjan från råvara till färdig produkt, här skapar vi ståldörrar för generationer.
Vi arbetar för att vara en jämställd arbetsplats där män och kvinnor, oberoende av sexuell läggning och kulturell bakgrund, har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter att utvecklas.
Om rollen
Som operatör hos Hellbergs är du en viktig del av vår dörrtillverkning i Mellerud. Befattningen är allmän och gäller allt arbete inom fabrikens dörrtillverkning. Du är placerad under Produktionsledare och arbetet förutsätter ett nära och dagligt samarbete både inom egen avdelning, andra avdelningar och externt. I ditt dagliga arbete utför du kvalitetskontroll och egenkontroll, rapporterar arbetet och avvikelser i systemet. Du samarbetar med andra avdelningar för helhetens bästa, städar och håller god ordning på arbetsplatsen samt bidrar till förbättringar på process och egen arbetsplats. Du kan och följer säkerhets- och miljöföreskrifterna för arbetsområdet.
Hellbergs och våra kunder, ställer höga krav på kompetens kring dörrar och dess egenskaper. Du kommer därför att genomgå en grundlig introduktion till vår dörrvärld genom utbildning och praktik inom företaget. Utöver de allmänna ansvarspunkterna ovan och de krav som specificeras i kompetenser förväntas du följa företagets uppförandekod.
Arbetsplatsen är på vår fabrik i Mellerud, i natursköna Dalsland
Dina kompetenser
Vi söker dig som gillar att arbeta noggrant och strukturerat, tycker om rutin och trivs med praktiskt arbete i en tillverkande miljö. Du är en positiv lagspelare som tar ansvar för ditt arbete och bidrar till ordning, kvalitet och säkerhet på arbetsplatsen. Erfarenhet av produktion eller industriarbete är meriterande men inte ett krav. Du vill lära dig allt om ståldörrar, klassningar och ståldörrstillverkning. Har du erfarenhet av byggbranschen ser vi även det som ett stort plus. Du har goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift, och grundläggande datakunskaper då arbetet rapporteras i system.
Vi lägger stor vikt på din personlighet och ser gärna att din ansökan också beskriver hur du arbetar. Som medarbetare på Hellbergs är du en del av ett sammansvetsat team. I produktionen, så väl som företaget i övrigt, arbetar vi som ett lag.
Vill du bli en del av Hellbergs? Ansök med CV och personligt brev idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hellbergs Door Company AB
(org.nr 556216-5505), https://www.hellbergs.se/sv
Långgatan (visa karta
)
464 33 MELLERUD Arbetsplats
Hellbergs Dörrar i Mellerud AB Kontakt
Produktionschef
Håkan Svensson hakan.svensson@hellbergs.se 0530-489915 Jobbnummer
9984160