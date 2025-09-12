Operatör
Junic Sverige AB / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Gislaved Visa alla maskinoperatörsjobb (gummi/plast) i Gislaved
2025-09-12
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Junic Sverige AB i Gislaved
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
eller i hela Sverige
Operatörer till Specialplast AB i Gislaved!
Specialplast AB är i en expansiv fas med många nya spännande projekt på gång!
För att möta den ökande efterfrågan söker vi nu fler engagerade operatörer till vårt renrum.
Företagsinformation Specialplast har funnits i Gislaved sedan 1956 och vi har sysslat med svetsning i mjuka plaster och foliematerial sedan dess. Vi är ett företag med en stor utvecklingspassion och med en kunskapsnivå som vuxit fram tillsammans med de krävande kunder vi haft förmånen att få arbeta med. Vi levererar till stora så väl som små företag i den medicintekniska industrin. Vi arbetar även i utvecklingsprojekt och med konsulter som vi kan stötta från idé till tillverkad produkt. Då vi arbetar med livsavgörande produkter är kravställningen extremt hög. Sedan flera år är vi certifierade för ISO 9001, ISO 14001 och ISO 13485. Genom åren har vi samlat på oss en bred kunskap inom logistik och inom vår grossistverksamhet importerar, lagerhåller och distribuerar vi till flera länder i norra Europa. I Daugavpils (Lettland) har vi ett helägt systerbolag (SIA Specialplast) som ger koncernen bredd och marknadsstyrka.
Om rollen Som operatör hos oss kommer du att arbeta med montering och paketering av kundunika medicintekniska produkter i renrumsmiljö. Produkterna omfattas av strikta spårbarhetskrav, vilket innebär noggrann dokumentation och hantering av certifikat.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Att producera, montera och paketera produkter enligt givna underlag
• Utföra kvalitetskontroller och dokumentera resultat
• Rapportera avvikelser och följa rutiner för spårbarhet
• Bidra till en säker och kvalitativ produktion
• Arbetstiderna är förlagda i skift!
•
• Vi har dag-, kvälls- och nattskift, tillsammans hittar vi en lösning som fungerar både för dig och för oss!
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet från industriarbete (erfarenhet av renrumsarbete är meriterande)
• Är noggrann, kvalitetsmedveten och ansvarstagande
• Har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta självständigt
• Har ett tekniskt intresse och en vilja att lära nytt
• Behärskar svenska i tal och skrift
•
Vi erbjuder
• En arbetsplats i tillväxt och utveckling
• Möjlighet att arbeta med högkvalitativa medicintekniska produkter
• En roll med ansvar, variation och utvecklingsmöjligheter
•
Ansökan
I denna rekrytering samarbetar Specialplast med Junic AB och du söker tjänsten genom att registrera ditt CV och personliga brev på www.junic.se.
Urval och intervjuer med sökande sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag.För frågor om tjänsten är du välkommen att ringa Outi Mäkinen Fränberg på 072- 200 31 07.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Junic Sverige AB
(org.nr 556783-2711) Arbetsplats
Junic AB Kontakt
Outi Mäkinen Fränberg 0722003107 Jobbnummer
9506150