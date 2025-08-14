Operatör
Ikett Personalpartner AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Köping Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Köping
2025-08-14
, Kungsör
, Arboga
, Hallstahammar
, Surahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Köping
, Kungsör
, Arboga
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-14Om tjänsten
Vill du bli en del av ett mindre företag med korta beslutsvägar, familjär stämning och ett härligt gäng kollegor?
Vi söker nu en maskinoperatör med montör inslag till ett uppdrag hos en av våra kunder i Köping.
Arbetsuppgifterna kan variera mellan maskinkörning, montering och kvalitetskontroller. Har du tidigare arbetat som maskinoperatör, gärna inom betongindustrin, är det ett stort plus.Profil
Vi tror att du:
• Har erfarenhet av maskinkörning eller industriarbete
• Är noggrann och har ett öga för detaljer
• Trivs med att arbeta i ett team men kan även ta eget ansvar
• Har god fysik och gillar ett aktivt arbete
• Har truckkort (meriterande men ej krav)
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as
Notera att vi med anledning av GDPR inte tar emot ansökningar via mail. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20014". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9459175