Operatör - Dag/Kväll/Natt - Torslanda - Batterifabriken
Volvo Personvagnar Aktiebolag / Fordonsmontörsjobb / Göteborg
2025-12-18
Vad vi erbjuder
Du kommer att få en unik möjlighet att vara med i ett tidigt skede där vi tillsammans sätter tonen för nästa kapitel i vår företagshistoria genom att utforma arbetsmetoder, processer och bygga ett starkt team.
Fram tills produktionsstart 2026 kommer du att arbeta i projektfas, där vi kommer jobba under olika faser och jobba proaktivt med process/produkt förbättringar och succesivt rampa upp för att möte behovet av att leverera batterier på ett säkert sätt, rätt kvalité och rätt leverans till våra slut kunder år 2026.
Arbetstid:
Denna tjänst är förlagd på dagtid/kvällstid/natt. Fram till produktionsstart kommer du alla att arbeta i projektfas under dagtid.
Du och dina färdigheter
Vi söker dig som har tidigare industrierfarenhet eller erfarenhet av annat fysiskt krävande arbete samt godkända betyg på gymnasienivå i Svenska 1/A, Matematik 1/A, Engelska 5/A och Samhällskunskap 1/A. Vi ser även att du har kunskap om Andon, 5S, Visuell styrning och grundläggande problemlösning.
Du behöver ha goda kunskaper i både engelska och svenska i tal och skrift.
I denna roll är det viktigt att du är säkerhetsorienterad, och agerar som en förebild och håller andra ansvariga om du märker att säkerheten riskeras. Vidare ser vi att du är engagerad och ansvarsfull i din roll, men även för batteriprocessen.
Vår rekryteringsprocess
Du gör din ansökan via vårt rekryteringssystem, där ska du ladda upp följande dokument:
* CV
* Personligt brev
Du kommer senare i processen också bli ombedd att ladda upp dina gymnasiebetyg eller motsvarande, eftersom ett av kraven för att få arbeta hos oss är att vara godkänd i ovan nämnda kurser.
Om du uppfyller ovanstående kvalifikationer och vi finner dig intressant för tjänsten kommer vi att gå vidare med din ansökan. Vår rekryteringsprocess innehåller i ett tidigt skede både en videointervju och en bakgrundskontroll. Dessa kommer att skickas till dig via e-mail med instruktioner för vad du behöver göra.
Utöver detta innehåller vår rekryteringsprocess även referenstagning och en gruppintervju.
Notera att som en del av Volvo Cars rekryteringsprocess kommer alla aktuella kandidater behöva genomföra ett obligatoriskt drogtest, fystest samt spirometritest.
Vad du kommer att göra
Som operatör i Batterifabriken bygger du komponenter på löpande band.
Monteringarna omfattar byggnation av olika komponenter på olika banavsnitt där samtligas erfarenhet och kunskap används på bästa sätt. Du kommer att vara medlem i ett lag som vid produktionsstart kommer bestå av mellan 5-8 lagmedlemmar. Varje lag har ett övergripande ansvar för kvalitet, ekonomi, leverans och teamutveckling.
Värt att notera att vid projektfas kommer vi att jobba över gränserna och bidra med att säkerställa säkerhet, utbildning, kvalité, leverans, städningar förbättringar, avvikelse hantering, uppbyggnad av våra stationer etc för att vara produktionsklara. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Volvo Personvagnar Aktiebolag
Volvo Car Corporation
Kristin Lövgren
