Operativt ansvarig till Saab Airport
2026-01-30
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Tjänsten som Operativt ansvarig hos oss innefattar ett ansvar för att leda och utveckla verksamheten inom dina ansvarsområden som är flygplatsräddningstjänst, fälttjänst och flygdrivmedelstjänst. Ansvaret för den dagliga driften har du tillsammans med samarbetspartners.
I ditt arbete kommer du att ha kontakt med flygoperatörer och andra funktioner internt inom Saab AB och hos externa kunder. Flygplatsdriften är omgärdad av en mängd olika rigorösa och komplexa regelverk som fortlöpande uppdateras. Det här bidrar till att du kommer att få arbeta med ständiga förbättringar, med stöd av flygplatsens lednings- och säkerhetsledningssystem.
Det blir din uppgift som operativt ansvarig att se till att säkerhetsarbetet fungerar inom dina ansvarsområden.
Som operativt ansvarig ingår du i flygplatsledningen och är direkt underställd Accountable Manager/ Verksamhetsansvarig.
Vilka är vi?
Linköping/Saab flygplats är strategiskt belägen vid Saabs industriområde i Tannefors och utgör en viktig nod för både civil och samhällsviktig flygtrafik. Flygplatsen drivs av Saab Airport AB, ett fristående aktiebolag som ägs av Saab AB och verkar i enlighet med gällande lagar och regelverk.
Bolaget har sex kvalificerade medarbetare med ansvar för flygplatsens drift och infrastruktur, inklusive flygplatsledning, räddningstjänst, fälthållning, flygdrivmedel samt flygtrafikledning.
Vi har ett nära samarbete med Linköpings kommun genom kundbolaget Linköping City Airport, som ansvarar för reguljärflyg och övrig civil luftfart. Från flygplatsen går dagliga avgångar till Amsterdam, och här hanteras även samhällsviktiga flygningar såsom ambulansflyg, dygnet runt. Utöver detta bedrivs taxi-, privat- och klubbflygverksamhet på området.
Hos Saab Airport AB erbjuder vi våra kunder en tillgänglig, säker och professionell flygplatsmiljö. Du blir en del av ett engagerat team med hög kompetens och rätt bemyndiganden för uppdraget. Introduktionen sker genom nära samarbete, med stöd av en dedikerad mentor och en gemensamt framtagen utvecklingsplan som ger dig goda förutsättningar att lyckas i rollen.
I rollen som Operativt ansvarig har du ett nära samarbete med både medarbetare och samarbetspartners och verkar i en arbetsledande funktion. Vi söker dig som är en trygg, coachande och engagerande ledare som skapar motivation, delaktighet och utveckling i teamet.
Du är nyfiken, lösningsorienterad och har förmåga att hantera flera parallella arbetsuppgifter på ett strukturerat sätt. Med ett positivt och professionellt förhållningssätt bidrar du till ett gott samarbetsklimat och stöttar dina kollegor i deras dagliga arbete.
Eftersom rollen innebär många kontaktytor, både inom Saab och externt, är du kommunikativ och har en mycket god samarbetsförmåga. Du möter andra med respekt och öppenhet, samt låter värdighet och professionalism prägla ditt ledarskap.
Du har även en god administrativ förmåga och arbetar strukturerat med planering, dokumentation och uppföljning, utifrån gällande lagar, ansvar och uppdrag.
Du uttrycker dig tydligt, korrekt och omdömesgillt i både tal och skrift på svenska och engelska. Du delar vår övertygelse om att ett öppet och inkluderande arbetsklimat, där olikheter tas tillvara och åsikter välkomnas. Det här ser vi som en en viktig förutsättning för verksamhetens fortsatta utveckling.
För tjänsten ser vi att du har:
Erfarenhet av arbete på flygplats, meriterande om det är i driftorganisationen
God kunskap om luftfartslagstiftning samt civila och militära regelverk
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Kunskap om säkerhetsledningssystem
B-körkort
God datorvana
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av ledande befattning inom flygplatsorganisation
Erfarenhet av utbildnings- och instruktörsfrågor
C-körkort
Erfarenhet av riskbedömning
Kunskap inom miljö- och kemikaliefrågor
Teknisk kompetens eller teknisk bakgrund
Tjänsten kräver att en kompetensprövning med godkänt resultat genomförs hos Transportstyrelsen samt att också du blir godkänd av den militära luftfartsinspektören FLYGI.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Välkommen med din ansökan redan idag!
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
