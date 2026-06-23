Operativa inköpare, se hit!
Sententia Rekrytering & Konsult AB / Inköpar- och marknadsjobb / Linköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Linköping
2026-06-23
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sententia Rekrytering & Konsult AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Motala
, Norrköping
eller i hela Sverige
Välkommen till Sententia Rekrytering & Konsult AB. Som leverantör av konsulter till såväl lokala entreprenörer som till några av Sveriges största arbetsgivare är det vårt uppdrag att anställa specialister i världsklass som uppfyller våra kunders förväntningar med bravur.
Ditt uppdrag blir att representera oss på plats hos kunden, där du får möjlighet att glänsa inom ditt specialistområde. Under uppdraget har du en trygg anställning hos oss samtidigt som du bygger på ditt eget varumärke för din fortsatt framtida karriär.
Vi söker dig som har några års erfarenhet och vill utvecklas i din roll som inköpare genom passande uppdrag hos våra kunder.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som operativ inköpare spelar du en betydelsefull roll i det inköpsteam som kontrollerar inköp och upphandling. Du hanterar beställningar och ordererkännanden, granskar fakturor och kontrollerar returer och reklamationer. Leveransprecision och kvalitetskontroll utgör viktiga delar av arbetet, och tillsammans med övriga teamet stöttar du i arbetet med leverantörsutveckling och analyser av KPI mot leverantörsbasen.
Vi ser även att du är med och bidrar till verksamhetens utveckling i fråga om optimering av arbetsprocesser, flöden och verktyg.
Våra kunder erbjuder ett omväxlande arbete där du ges möjligheten att utvecklas som inköpare samt skapa ett omfattande nätverk av kontakter, såväl internt som externt. Uppdragen har perspektiv över längre tid, ofta med goda chanser till permanent placering hos kund.Publiceringsdatum2026-06-23Kvalifikationer
För att trivas i rollen som inköpskonsult ser vi att du är en lagspelare, lösningsorienterad och besitter ett starkt utvecklingsdriv med fokus mot slutmålet. Du ser positivt på förändring, både för dig själv och för verksamheten du representerar. Du bör trivas i ett högt tempo och ha en god förståelse för vilka faktorer som styr inköp i försörjningskedjan.
För att lyckas i rollen behöver du ha förmågan att arbeta självständigt och kan driva ditt inköpsflöde med fokus på kvalitet och leveranssäkerhet. Det är ett stort plus om du har god teknisk förståelse och erfarenhet av att hantera inköp av både standardkomponenter och mer komplexa, kundspecifika produkter. Eftersom rollen innebär många kontaktytor är det viktigt att du samarbetar väl och bygger goda relationer – du representerar både din uppdragsgivare och är ambassadör för oss som arbetsgivare i alla möten. Du behöver kunna kommunicera obehindrat på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Sammanfattningsvis söker vi dig som har: • Minst ett par års erfarenhet av att jobba med operativt/taktiskt inköp • Relevant utbildning på eftergymnasial nivå eller kunskap vi bedömer likvärdig • Goda färdigheter inom ett ERP-system och MS Office • Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Uppdraget kan komma att kräva svenskt medborgarskap samt att du genomgår och godkänns i en säkerhetsprövning i enlighet med gällande bestämmelser för säkerhetsskydd.Så ansöker du
Registrera din ansökan så snart som möjligt för aktuella uppdrag, men senast 260809. Frågor besvaras av rekryteringskonsult Linda Molin, tfn 0702-67 73 32, linda.molin@sententia.se
Varmt välkommen till oss!!
Om Sententia Rekrytering & Konsult
Sententia Rekrytering & Konsult erbjuder kvalitativ och personlig hjälp med rekrytering, Executive search, interims-lösningar, fördjupade personbedömningar och HR till privata företag och offentliga organisationer. Sententia Rekrytering har ett personligt engagemang, gedigna processer, lång erfarenhet och ett stort kontaktnät – detta skapar tillsammans en trygghet och styrka som leverantör, arbetsgivare och samarbetspartner.
Sententia Rekrytering & Konsult AB är auktoriserat rekryteringsföretag samt auktoriserat bemanningsföretag av Kompetensföretagen och branschorganisationen Almega. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7954313-2065858". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sententia Rekrytering & Konsult AB
(org.nr 556845-4374), https://www.sententiarekrytering.se
Drottninggatan 19 (visa karta
)
582 25 LINKOPING Arbetsplats
Sententia Rekrytering & Konsult Jobbnummer
9974593