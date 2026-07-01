Operativa inköpare inom Masterdata & BOM!
Academic Work Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-07-01
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, Solna
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Nu söker vi två operativa inköpare, en junior och en senior, till ett affärskritiskt konsultuppdrag med start i mitten av augusti. Skicka in din ansökan redan idag – urval sker löpande.Publiceringsdatum2026-07-01Om tjänsten
Vår kund är ett internationellt företag i framkant inom hissar, rulltrappor och mobilitetslösningar. De har nyligen säkrat ett större avtal och behöver nu förstärka teamet med två operativa inköpare.
Uppdraget är affärskritiskt och innebär att säkerställa att masterdata, artikelregister och reservdelshantering uppfyller de krav som ställs i avtalet – detta måste vara på plats senast 1 december 2026.
Du blir en viktig del av ett strukturerat och leveransfokuserat projekt där noggrannhet och kvalitet står i centrum, och där ditt arbete har direkt påverkan på att verksamheten når avtalets krav och mål.
Vi söker både en junior och en mer erfaren kandidat som trivs i en administrativ och strukturerad inköpsroll.
Arbetsplatsen är belägen i Sätra. Uppdraget pågår mellan 12 augusti och 30 november, med möjlighet till förlängning.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med att säkerställa kvaliteten i företagets masterdata, artikelregister och produktstrukturer (BOM). Rollen innebär ett nära samarbete med både fabriker, leverantörer och interna nyckelpersoner.
Ta emot, strukturera och kvalitetssäkra BOM från fabriker
Säkerställa korrekt koppling mellan BOM och objekt
Identifiera och hantera felaktiga eller saknade artiklar
Skapa och administrera artiklar i affärssystem
Standardisera artikelnamn och artikelstruktur
Rensa och kvalitetssäkra masterdata (dubbletter/felaktigheter)
Vi söker dig som
Har något eller några års erfarenhet av operativt inköp, inköpsadministration eller liknande arbetsuppgifter.
Har arbetat med masterdata eller artikelregister tidigare.
Har god administrativ förmåga och trivs med strukturerat arbete.
Har goda kunskaper i Excel.
Mycket god kunskap i svenska och engelska i både tal och skrift.
Förmåga att självständigt söka information från leverantörer och produktion.
Meriterande
Erfarenhet av affärssystemet Visma.
Erfarenhet av implementeringsprojekt eller förändringsprocesser är ett stort plus.
Teknisk förståelse eller ett tekniskt intresse.
Erfarenhet från tillverkning eller produktion, gärna med fokus på BOM, produktstrukturer och reservdelshantering.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Optimistisk
Hjälpsam
Målmedveten
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "057RA0". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
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113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9988101