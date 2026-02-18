Operativ verksamhetsutvecklare till verkställighet
Ett jobb som räknas! Hos oss bidrar du till ett välfungerande samhälle för allmänhet och företag.
Om jobbet
I rollen som operativ verksamhetsutvecklare är du både ett stöd till chefer och medarbetare i arbetet med att förbereda, koordinera, implementera och följa upp utvecklingsarbetet. Du tar dig an utmaningen att arbeta strategiskt och samtidigt ha en nyckelroll i det operativa med att omsätta arbetet i den dagliga verksamheten. Du arbetar tillsammans med chefer och strategiska verksamhetsutvecklare mot myndighetens utvecklingsmål.
Dina arbetsuppgifter kommer att fokusera på förbättrings- och utvecklingsarbete inom enheten. I ditt dagliga arbete innebär det att du stöttar både chefer och medarbetare i att exempelvis utveckla arbetssätt och processer. Du ingår i en tvärfunktionell grupp som identifierar, bearbetar, tar fram och prioriterar bland förbättrings- och utvecklingsinsatser. Du leder sedan implementeringsarbetet. För att succesivt utveckla myndigheten arbetar vi metodiskt utifrån ett agilt arbetssätt. En viktig del i ditt arbete är att ta ansvar för att säkerställa att myndigheten arbetar enhetligt och effektivt.
Alla som arbetar på Kronofogden bidrar till arbetet mot brott. I dina arbetsuppgifter ingår att identifiera och förhindra försök till brottslighet samt underrätta andra myndigheter om misstänkta brott. Som verksamhetsutvecklare kan du till exempel ta fram gemensamma rutiner och ensa arbetssätt.
Placeringsort är Sundbyberg vid sektionen Behörig myndighet och utland. Sektionen är en del av enheten Verkställighet syd & utland, där det ingår ytterligare åtta sektioner. Uppdraget omfattar internationellt samarbete och utlandsrelaterade ärenden inom Kronofogden.
Om dig
Som medarbetare på Kronofogden förväntas du leva upp till vår medarbetarpolicy.https://www.kronofogden.se/jobba-hos-oss/medarbetarpolicy
Du tar initiativ, är engagerad och tar ansvar för att målen nås. Du bidrar till verksamhetens utveckling och hjälper dina kollegor att lyckas. Du bemöter andra med respekt, vänlighet och lyssnar aktivt på andra och visar positiv attityd.
Du arbetar resultatinriktat, visar handlingskraft och arbetar fokuserat mot det som ska uppnås. Du är stabil och förtroendeingivande i mötet med människor i utsatta situationer. Du har lätt för att kommunicera och är pedagogisk i mötet med kunder. Du har en analytisk förmåga som innebär att du ser samband och hittar den mest effektiva lösningen. Du anpassar dig efter förutsättningarna och de förändringar som sker.Publiceringsdatum2026-02-18Kvalifikationer
- akademisk utbildning om minst 180 hp (120 p enligt tidigare system) inom juridik, statsvetenskap, samhällsvetenskap, socialkunskap, ekonomi, beteendevetenskap eller annan likvärdig utbildning
- minst tre års arbetslivserfarenhet inom Behörig myndighet och utland på Kronofogden
- aktuell dokumenterad erfarenhet av att leda uppdrag inom verksamhetsutveckling, t.ex. med inriktning ständiga förbättringar i syfte att effektivisera arbetssätt
- aktuell dokumenterad erfarenhet av att driva egna uppdrag i komplexa organisationer som kräver koordinering och samarbete över flera organisatoriska enheter, samt erfarenhet av att utreda, implementera och presentera uppdrag
- goda it-kunskaper.Om företaget
Kronofogden är en statlig myndighet med ett viktigt uppdrag. Vi jobbar nära människor i utsatta situationer. Vi hjälper den som inte har fått betalt och vägleder den som ska betala. Vi ger medborgare och företag information och god service, så att de kan fatta långsiktiga och hållbara beslut. Det kräver kunskap, handlingskraft, omtanke och mod. Vi bidrar till ett väl fungerande samhälle för allmänhet och företag - ett samhälle där skulder och andra krav blir fastställda och indrivna på ett rättssäkert sätt.
Hos oss kan du räkna med utmanande arbetsuppgifter som även är utvecklande för dig. När du går hem från en dag på jobbet kan du vara säker på att du har gjort något som verkligen räknas - både för andra och för dig.
Bra att veta
Anställningen är tidsbegränsad. Du blir anställd som verksamhetsutvecklare. Resor i arbetet förekommer. Kronofogden erbjuder möjlighet till distansarbete efter överenskommelse med arbetsgivaren.
Att arbeta i staten innebär att du följer den statliga värdegrunden. Det ställs också särskilda krav på omdöme, säkerhetstänkande och att du följer gällande lagar. Vi ställer frågor vid intervju om tidigare eventuell brottslighet och brister i tidigare anställning. För slutkandidater ställs även dessa frågor till referenspersoner. Vi tar även in uppgifter om skulder registrerade hos Kronofogden, konkurs och näringsförbud. Framkomna uppgifter vägs in vid helhetsbedömningen av din lämplighet för den aktuella anställningen.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbets-uppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Lär känna oss bättre genom att besöka vår webbplats och följa oss på Linkedin.https://www.kronofogden.se/jobba-hos-osshttps://www.linkedin.com/company/kronofogdemyndigheten/
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-11!
Vi samarbetar med Skatteverket i våra rekryteringar, vilket innebär att Skatteverkets hr-avdelning kommer att hantera din ansökan.
Kronofogden använder det statliga ramavtalet för annonsförmedling. Vi undanber oss därför vänligen samtal från annonsförmedlare eller försäljare. Ersättning
