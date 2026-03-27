Operativ verksamhetschef (deltid/heltid) - Grit Academy
2026-03-27
Grit Academy söker nu en operativ verksamhetschef där omfattningen kan vara 60-75% eller 100%, beroende på vilket ansvarsområde du tar i rollen.
Vi söker dig som vill ta ett tydligt operativt ansvar för kvalitet, myndighetsdialog och personal. För dig som går in i en större omfattning tillkommer även ansvar för näringslivssamverkan, marknadsföring och utveckling av utbildningar.
Du arbetar nära VD och har en central roll i att säkerställa att verksamheten fungerar i praktiken, håller hög kvalitet och uppfyller samtliga myndighetskrav.
Om rollen
Detta är en tydligt operativ roll med fokus på struktur, kvalitet, uppföljning och regelefterlevnad.
Du arbetar nära den dagliga verksamheten och säkerställer att rutiner, processer och krav efterlevs i praktiken. Rollen kräver att du är självgående, trygg i ditt ansvar och van att skapa struktur och kontroll.
Grit Academy är en mindre organisation med korta beslutsvägar. Den interna personalstyrkan består av cirka 5-7 personer, och utbildare är i huvudsak konsulter.
Ansvarsområden (grunduppdrag 60-75%)
Personalansvar
Leda personal i det dagliga arbetet (personalstyrka om cirka 5-7 personer)
Säkerställa en god arbetsmiljö, tydlighet och struktur
Följa upp prestation, ansvar och trivsel
Myndighetskrav och regelefterlevnad
Säkerställa att verksamheten följer lagar, förordningar och myndighetskrav
Ansvara för dialog och kommunikation med myndigheter
Hantera rapportering och uppföljning
Systematiskt kvalitetsarbete (SKA)
Driva och upprätthålla skolans systematiska kvalitetsarbete
Arbeta med uppföljning, dokumentation och åtgärder
Säkerställa kvalitet i utbildningarna
Operativt ansvar
Vara delaktig i verksamhetens dagliga drift
Säkerställa att rutiner och processer fungerar
Identifiera brister och genomföra förbättringar
Utökat ansvar vid heltid (100%)
Utöver ovanstående ingår även:
Näringsliv och arbetslivssamverkan
Bygga och utveckla relationer med näringslivet
Säkerställa utbildningarnas relevans mot arbetsmarknaden
Arbeta med LIA/praktik och externa samarbeten
Marknadsföring och studentrekrytering
Delta i och driva marknadsföringsaktiviteter
Arbeta med strategier för att attrahera studerande
Säkerställa inflöde till utbildningarna
Ansökningar och utveckling av utbildningar
Ansvara för ansökningar till nya YH-utbildningar
Utveckla och anpassa utbildningsutbudet
Säkerställa koppling mellan myndighetskrav och arbetsliv
Vi söker dig som
Har akademisk utbildning och flerårig erfarenhet som skolledare, rektor eller motsvarande
Har gedigen erfarenhet av arbete mot myndighet, regelverk och förordningar
Har erfarenhet av dialog med MYH, Skolverket eller Skolinspektionen
Är van vid tillsyn, granskning och att arbeta i en reglerad verksamhet
Har erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete (SKA)
Arbetar strukturerat, noggrant och har hög administrativ förmåga
För utökat ansvar (100%) är det även meriterande med:
Erfarenhet av näringslivssamverkan
Erfarenhet av marknadsföring eller studentrekrytering
Erfarenhet av att ta fram utbildningsansökningarPubliceringsdatum2026-03-27Dina personliga egenskaper
Trygg och stabil i ditt ledarskap
Kommunikativ och professionell
Strukturerad och metodisk
Noggrann med hög kvalitetsmedvetenhet
Har en stark känsla för kontroll, uppföljning och resultat
Självdrivande och handlingskraftigOm tjänsten
Omfattning: 60-75% eller 100% beroende på ansvarsområde
Placering: Malmö (arbete sker på plats)
Anställningsform: Tillsvidare (provanställning tillämpas)
Vi erbjuder
En central roll i en växande organisation där du får stort ansvar och möjlighet att påverka både kvalitet, struktur och utveckling. Du blir en del av ett engagerat team med fokus på resultat.Så ansöker du
Vi svarar endast på ansökningar som innehåller:
CV (på svenska)
Personligt brev (på svenska)
Ange i din ansökan vilken omfattning (60-75% eller 100%) du är intresserad av.
Vi svarar endast på ansökningar som motsvarar den kravbild som tjänsten ställer.
Standardansökningar och ChatGPT-genererade ansökningar undanbedes.
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
E-post: rekrytering@gritacademy.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Operativ VC 2026 - Heltid". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grit Academy AB
(org.nr 556823-4636)
Östra Rönneholmsvägen 19 (visa karta
)
211 47 MALMÖ Arbetsplats
Grit Academy Jobbnummer
9822353