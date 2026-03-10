Operativ Verksamhetsansvarig För Hemtjänstverksamhet
2026-03-10
Brinner du som ledare för att helhjärtat ge trygghet och omsorg till de som behöver stöd i vardagen? Då har du kommit rätt!
Vi på AK FINESS, söker nu en verksamhetschef till vår hemtjänstverksamhet i Örebro.
Om rollen
Som verksamhetschef leder du arbetet på enheten med ansvar för den dagliga driften och verksamhetsplaneringen. Du ger medarbetarna de bästa förutsättningarna, för att bidra med en god och kvalitativ omsorg.
Du får tillgång till ett färdigt koncept som grundar sig på ett väl inarbetat kvalitetsarbete och ett systematiskt arbetsmiljöarbete samt kvalitets-, ekonomi-, marknads- och HR-avdelning.
Du ingår i en kompetent och engagerad ledningsgrupp där du får stöd och vägledning för att nå framgång i din roll
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvar för den dagliga operativa verksamheten, personal och schemaläggning
Bedriva systematiskt kvalitets- och verksamhetsutveckling
Säkerställa att avtal, uppdrag och regelverk efterföljs
Bedriva löpande kontakt med kunder, medarbetare och anhöriga
Ekonomi och budget kopplat till verksamheten
Säkerställa beläggning utifrån budget och uppsatta mål
Samarbeta med stödfunktioner med våra samarbetspartners.
Vem är du?
Du en trygg ledare med tidigare erfarenhet av arbete med målgruppen. Som ledare är du kommunikativ, förtroendeingivande och sätter kunden i centrum.
För att lyckas i rollen är du resultatorienterad och trivs med ett arbete som ställer krav på flexibilitet och utförs i ständig förändring. Du tillämpar ett coachande, lösningsfokuserat arbetssätt och tycker om att arbeta med och mot uppsatta mål. Dessutom har du förståelse för och kunskaper i ekonomi och kan följa upp och analysera verksamhetens resultat.
Publiceringsdatum2026-03-10Kvalifikationer
Högskoleutbildning
Utbildning i socialrätt minst 7,5 hp (om ej utbildad socionom)
Minst 2 års erfarenhet av ledande befattning inom hemtjänst/äldreboende.
Erfarenhet av budgetarbete och ekonomisk analys
Mycket goda kunskaper i svenska språket i såväl tal och skrift
Kunskaper i Engelska, i både tal och skrift.
B-körkort
Meriterande om du därtill har
Socionom, sjuksköterska eller beteendevetare är meriterande
Erfarenhet från arbete inom privat omsorgsverksamhet
Erfarenhet av att leda verksamheter i utveckling och förändring
Arbetat i en större organisation och/eller företag i stark tillväxt
Vad kan vi erbjuda dig?
AK FINESS AB är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. För slutkandidat kommer vi förutom referenser ta en kreditupplysning som en del av rekryteringsprocessen.
Sista ansökningsdag den
2026 05 30
rekrytering sker löpande och tjänsten kan tillsättas under ansökningstiden.Om tjänsten
Vi tillämpar provanställning och en grundförutsättning för att anställning ska gå över till tillsvidare är att IVO och Örebro kommun Godkänner dig som verksamhetsansvarig.
Placering: Örebro
Tjänstgöringsgrad: Deltid eller Heltid, tillsvidare Tillträde: Enligt överenskommelse
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss via vår mejl akfinesspersonal@hotmail.com
Ak finess AB
Välkommen med din ansökan - Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
E-post: akfinesspersonal@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AK Finess (AKF) i Örebro AB
(org.nr 559181-3190)
Trädgårdsgatan 9 (visa karta
)
702 12 ÖREBRO Arbetsplats
AK Finess AKF i Örebro AB Jobbnummer
9789055