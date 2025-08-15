Operativ underhållstekniker inom instrument till Forsmark!
2025-08-15
, Uppsala
, Heby
, Tierp
, Sala
Har du erfarenhet av operativt underhållsarbete inom el, instrument eller automation? Här har du möjlighet arbeta med underhåll av instrument och kontrollutrustning inom kärnkraftsbranschen. Välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Forsmark är en av Sveriges största elproducenter och producerar en sjättedel av den el som produceras i Sverige. Forsmarks vision är att leverera fossilfri el varje dag, året runt. I rollen som tekniker på instrumentunderhåll blir denna vision tydlig då du varje dag ansvarar för att underhållet av instrument och kontrollutrustning håller den kvalitet som krävs för en säker och stabil drift.
I denna roll kommer du ingå i ett operativt team som har ansvar för underhåll av instrument och kontrollutrustning. Komponenter som underhållet utförs för är reglerutrustning såsom elektronik, styrkort, transmitter givare m.m. Du kommer även ha stora kontaktytor och samarbeta med tekniker inom andra områden, ingenjörer och driften. Arbetet utförs främst ute på anläggningen men du kommer även att utföra en del arbeten administrativt på kontor.
Du erbjuds
• Att bli en del av ett företag med goda karriärsmöjligheter
• En utbildningsbudget som anpassas utifrån dina kompetenser och intresse
• Kollektivtrafik som är anpassad efter Forsmarks arbetstider
• Lönetillägg för dig som pendlar minst 5 mil till Forsmark, exempelvis för dig som bor i Uppsala, Gävle eller Tierp
Detta är ett konsultuppdrag där ambitionen är att du efter din konsultperiod blir anställd av Vattenfall på Forsmark.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-15Dina arbetsuppgifter
• Förebyggande underhåll för en långsiktig säker och stabil drift
• Avhjälpande underhåll för uppkommande underhållsåtgärder
• Felsökning av komponenter och system i anläggningen
• Bistå med din kompetens för förbättringsförslag och granskning av bland annat underhållsinstruktioner och underhållsplaner
VI SÖKER DIG SOM
• Har kunskap inom el och elsäkerhet
• Har operativ arbetserfarenhet inom el, automation, instrument och/eller styr- och reglerteknik
• Innehar B-körkort
• Är flytande i svenska och engelska i tal och skrift då det krävs för kommunikation och dokumentation
Meriterande är om du:
• Har arbetserfarenhet från processindustrin
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning. Säkerhetsprövningen omfattar registerkontroll samt säkerhetsprövningssamtal i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Utöver säkerhetsprövningen kommer alkohol- och drogtest att genomföras samt en läkarundersökning för arbete med joniserande strålning.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Du kan läsa mer om Forsmark här
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
