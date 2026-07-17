Operativ underhållsledare till Miilux Sweden
Poolia AB / Byggjobb / Gällivare Visa alla byggjobb i Gällivare
2026-07-17
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Gällivare
, Kiruna
, Boden
, Kalix
, Luleå
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bygga upp Miilux nya serviceorganisation i Boliden Aitik?
Miilux Sweden etablerar nu en ny serviceorganisation för ett flerårigt serviceavtal med Boliden Aitik – en av Europas största och modernaste dagbrottsgruvor.
Vi söker nu en engagerad och tekniskt kunnig Operativ underhållsledare som vill ta en nyckelroll i den dagliga verksamheten. Rollen kombinerar tekniska inspektioner, underhållsplanering, operativ samordning och nära kundkontakt. Du blir en viktig del i att bygga upp ett långsiktigt samarbete där säkerhet, kvalitet och tillgänglighet står i fokus.
Om Miilux
Miilux är en nordisk specialist inom slitstål, gruvutrustning och underhållstjänster för gruv- och entreprenadindustrin. Med egen konstruktion, tillverkning och service erbjuder vi kompletta lösningar för skopor, truckflak, slitdelar och reparationer till några av Nordens största gruvbolag.
Den svenska verksamheten finns i Luleå där vi har huvudkontor, verkstad och lager. Tillsammans med våra produktionsanläggningar och serviceorganisation i Finland levererar vi produkter och tjänster till kunder över hela Norden.
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas där vi fortsätter att investera i service, eftermarknad och långsiktiga kundrelationer.Publiceringsdatum2026-07-17Om tjänsten
Miilux har tecknat ett flerårigt serviceavtal på truckflak med Boliden Aitik och bygger nu upp en serviceorganisation på plats i gruvan.
Som Operativ underhållsledare arbetar du dagtid, måndag till fredag, och ansvarar för den operativa planeringen av underhållsarbetet. En viktig del av rollen är att genomföra regelbundna inspektioner och statusbedömningar av framför allt truckflak men även annan utrustning för mobila gruvmaskiner
Utifrån genomförda inspektioner analyserar du tillsammans med övriga teamet utrustningens skick, identifierar kommande underhålls- och reparationsbehov samt planerar arbetet tillsammans med kunden. Du ansvarar för att underhålla backlog över planerade arbeten och säkerställa att serviceteamet har rätt förutsättningar att genomföra arbetet på ett säkert och effektivt sätt.
I rollen har du ett nära samarbete med både Bolidens representanter och Miilux organisation. Du ansvarar för den operativa leveransen och leder det dagliga arbetet på plats. Tjänsten omfattar inte personalansvar från start, men för rätt person kan det finnas möjlighet till fortsatt utveckling inom ledarskap över tid.Arbetsuppgifter
Som Operativ underhållsledare kommer du bland annat att:
Genomföra regelbundna inspektioner och statusbedömningar av truckflak samt annan gruvutrustning.
Tillsammans med övriga teamet och intern support analysera inspektionsresultat och identifiera underhålls- och reparationsbehov.
Upprätta och underhålla backlog över planerade underhålls- och reparationsarbeten.
Underhålla reparationshistorik och dokumentation.
Delta i den veckovisa planeringen tillsammans med kunden.
Förbereda kommande arbeten genom att säkerställa att rätt verktyg, reservdelar, material och arbetsinstruktioner finns tillgängliga.
Leda och samordna det dagliga arbetet för Miilux serviceteam på plats.
Vara Miilux kontaktperson i den dagliga dialogen med kundens representanter.
Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande säkerhetskrav och Miilux kvalitetsstandard.
Bidra till utvecklingen av inspektions-, rapporterings- och planeringsprocesser.
Identifiera förbättrings- och affärsmöjligheter och rapportera dessa vidare inom Miilux.
Vi söker dig som
Vi tror att du har en bakgrund som svetsare, mekaniker, servicetekniker eller liknande och har erfarenhet av underhåll, planering eller samordning inom industri-, verkstads- eller gruvverksamhet.
Vi ser gärna att du har:
Flera års praktisk erfarenhet från tung industri eller gruvverksamhet.
God teknisk förståelse för svetsning, reparation och underhåll av tyngre utrustning.
Erfarenhet av inspektioner, statusbedömningar eller planering av underhållsarbeten.
God administrativ förmåga och datorvana.
B-körkort.
Goda kunskaper i svenska och engelska. Finska är meriterande.
Erfarenhet från gruvindustrin, förebyggande underhåll eller arbete med underhållssystem är meriterande.
Vem är du?
För att lyckas i rollen tror vi att du är strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad.
Du har ett tekniskt intresse och trivs med att kombinera praktiskt arbete ute i verksamheten med planering, analys och kundkontakt. Du arbetar självständigt, är kommunikativ och har lätt för att skapa förtroende hos både kunder och kollegor.
Du är van att prioritera, fatta beslut och skapa struktur även när tempot är högt. Du har ett naturligt driv att utveckla arbetssätt och bidra till en säker, effektiv och välplanerad verksamhet.
Vi erbjuder
Hos Miilux blir du en del av ett företag med korta beslutsvägar, hög kompetens och en stark framtidstro.
Vi erbjuder bland annat:
En nyckelroll i uppbyggnaden av vår nya serviceorganisation i Aitik.
Ett varierande arbete med stort eget ansvar och nära samarbete med kunden.
Möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt, processer och rutiner.
Kompetensutveckling och interna utbildningar.
Friskvårdsbidrag och sjukvårdsförsäkring.
Låter tjänsten intressant? Välkommen med din ansökan redan idag.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Frida Sundelin, rekryteringskonsult på Poolia, via frida.sundelin@poolia.se
eller 070–544 16 06.
Urval sker löpande och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8059835-2105625". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Gällivare Stn (visa karta
)
982 36 GÄLLIVARE Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
10005555