Operativ Teamledare till Boxflows lager i Hisings Backa
Boxflow Staffing Syd AB / Chefsjobb / Göteborg Visa alla chefsjobb i Göteborg
2026-07-21
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Om tjänsten
Vill du ta nästa steg i din karriär och leda ett engagerat team inom lager och logistik? Vi söker nu en driven och närvarande Teamledare till Boxflows site i Hisings Backa. Här blir du en viktig del av verksamheten med ansvar för att leda den dagliga driften, utveckla medarbetare och säkerställa att verksamheten når uppsatta mål inom kvalitet, produktivitet och leverans.
Tjänsten är på heltid med arbetstid måndag till fredag kl. 07.00–16.00.
Arbetsuppgifter
Som Teamledare ansvarar du för den dagliga driften och arbetar nära Site Manager för att säkerställa en effektiv och välfungerande lagerverksamhet. Du leder teamet genom ett närvarande och coachande ledarskap samtidigt som du bidrar operativt när verksamheten kräver det.
Du kommer bland annat att:
Leda, coacha och utveckla medarbetare i det dagliga arbetet.
Planera, prioritera och fördela arbetsuppgifter utifrån verksamhetens behov.
Ansvara för personalplanering, bemanning och schemaläggning.
Följa upp och analysera KPI:er inom exempelvis produktivitet, kvalitet, leveransprecision och frånvaro.
Säkerställa att uppsatta mål uppnås samt driva förbättringsarbete och effektiviseringar.
Introducera och utbilda nya medarbetare.
Säkerställa att rutiner inom arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet efterlevs.
Hantera administrativa uppgifter i lager- och affärssystem.
Delta i den operativa verksamheten vid behov och stötta teamet i det dagliga arbetet.
Rollen ställer höga krav på ledarskap, struktur och ansvarstagande. Du arbetar proaktivt med att skapa engagemang, utveckla teamet och säkerställa ett effektivt lagerflöde med hög kvalitet
Profil & bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet av lager- och logistikverksamhet samt tidigare erfarenhet av en ledande eller samordnande roll. Du har truckkort A och B. Har du dessutom B-körkort och tillgång till bil är det meriterande.
För att trivas i rollen ser vi att du är:
En trygg och tydlig ledare med ett coachande förhållningssätt.
Strukturerad, lösningsorienterad och ansvarstagande.
Van att arbeta mot uppsatta mål och följa upp verksamhetens KPI:er.
Erfaren av personalplanering, bemanning och resursfördelning.
Kommunikativ och duktig på att skapa engagemang och samarbete.
Administrativt lagd och bekväm med att arbeta i olika affärs- och lagersystem.
Du har en god organisatorisk förmåga och förstår vikten av planering, uppföljning och tydlig kommunikation. Genom ditt ledarskap skapar du förutsättningar för teamet att prestera, utvecklas och bidra till verksamhetens fortsatta framgång.
Rekryteringsprocess och ansökan
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller via Verifiera. Du får mer information om detta i ett tidigt skede av processen.
AI-baserade verktyg kan komma att användas som stöd i rekryteringsprocessen. Eventuell AI ersätter inte mänskligt beslutsfattande och bearbetar inte skyddade personuppgifter. Alla beslut fattas av våra rekryterare.
Vi ser fram emot din ansökan.
Om Boxflow
Boxflow är ett av Sveriges snabbast växande logistikbolag och erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster samt bemanning av personal inom logistik och industri. Boxflow har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp.
Inom de närmsta åren beräknas Boxflow omsätta 1 miljard kronor och ha fler än 1100 anställda. Genom nära och långsiktiga samarbeten skapar Boxflow förutsättningar för hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar. Boxflows vision är att bli Norra Europas ledande logistikföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8102981-2109903". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://jobb.boxflow.com
Ingenjörsgatan 2 (visa karta
)
411 21 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Boxflow Jobbnummer
10008371