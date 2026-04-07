Operativ sektionschef till fritidsförvaltningens driftavdelning
2026-04-07
Vill du vara med och utveckla framtidens idrottsmiljöer i Malmö? Vi söker en engagerad och trygg ledare som vill ta ansvar för våra idrottsplatser och bidra till att skapa levande, välskötta och inkluderande anläggningar för alla Malmöbor. Publiceringsdatum2026-04-07Dina arbetsuppgifter
Som sektionschef har du ett helhetsansvar för drift, skötsel och utveckling av flera idrottsanläggningar. Din viktigaste uppgift är att skapa rätt förutsättningar - både för verksamheten och för dina medarbetare - så att våra anläggningar håller hög kvalitet och används fullt ut.
Du leder ett team på cirka 15 idrottsplatsvaktmästare och ansvarar för planering, uppföljning och utveckling av verksamheten. Det innebär ansvar för personal, arbetsmiljö och budget, men också att du driver arbetet framåt med fokus på kvalitet, service och effektivitet. Rollen är mångfacetterad och kräver att du kan hantera flera parallella uppgifter samtidigt, med bibehållen struktur och god överblick.
I uppdraget ingår bland annat Limhamns idrottsplats med ishall och tennisbanor, samt anläggningar i Limhamnsfältet, Bunkeflo, Hyllie och Klagshamn. Du ansvarar även för grönyteskötsel i anslutning till anläggningarna.
Verksamheten är levande och pågår från tidig morgon till sen kväll, även på helger. Matcher, träningar och evenemang avlöser varandra - och olika säsonger ställer krav på framförhållning, struktur och flexibilitet.
Du har en central roll i kontakten med föreningslivet och bygger långsiktiga relationer genom dialog, samverkan och återkommande möten. Samtidigt samarbetar du med andra funktioner inom staden, exempelvis stadsfastigheter, kommunteknik och skolor.Kvalifikationer
Du är en närvarande, trygg och coachande ledare som trivs med att arbeta nära dina medarbetare. Du har förmåga att skapa engagemang, bygga tillit och driva verksamheten framåt tillsammans med ditt team.
Som person är du kommunikativ, strukturerad och tydlig. Du är lösningsorienterad, flexibel och har lätt för att samarbeta. Du har en god förmåga att bygga relationer, inte minst med föreningslivet, och du hanterar utmanande situationer på ett professionellt och konstruktivt sätt.
För oss är det viktigt att du är en erfaren ledare och att du har erfarenhet från, eller engagemang för, någon del av vår kärnverksamhet, såsom gräs, is eller tennis.
Vidare vill vi att du har:
Högskoleexamen motsvarande minst 180 hp (kandidatexamen) samt minst tre års erfarenhet inom ett för tjänsten relevant yrkesområde. Alternativt har du en annan utbildning i kombination med minst åtta års relevant yrkeserfarenhet som bedöms likvärdig.
Erfarenhet från en arbetsledande befattning där ansvar för arbetsmiljö, personal, budget och verksamhet har ingått
Erfarenhet från serviceinriktad verksamhet
B-körkort för manuellt växlad bil
God datorvana och administrativ förmåga
Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Flerårig erfarenhet i en ledande befattning
Genomgått ledarutvecklingsprogram
Erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete
Bakgrund inom eller intresse för idrotts- och föreningsliv
Vi ser också att du vill vara med och bidra i en påbörjad utvecklingsresa, där arbetssätt och struktur fortsätter att utvecklas. Varmt välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Enhet Malmö
Enhet Malmö tillhör fritidsförvaltningens driftavdelning och omfattar sex sektioner med totalt cirka 80 medarbetare och sex sektionschefer. Enhet Malmö arbetar med att möta Malmöborna på samma sätt och med samma service över hela staden. Vi samarbetar med olika aktörer såsom föreningslivet, evenemangsavdelningen och bokningsfunktionen med målet att leverera service av hög kvalitet till alla som använder eller besöker fritidsförvaltningens anläggningar. På flera av anläggningarna bedrivs även skolverksamhet.
Fritidsförvaltningen
Tycker du att det är viktigt att alla Malmöbor har en meningsfull fritid? Vill du vara med och bidra till ett rikt föreningsliv och att det finns ett brett utbud av fritidsaktiviteter? Då är du välkommen att söka jobb hos oss på fritidsförvaltningen. Vår verksamhet omfattar allt från stadens idrotts- och fritidsanläggningar till fritidsgårdar, simskolor och samordning av stadens arbete i det lokala. Vi ger stöd och service till stadens föreningsliv och ser till att både stora och små evenemang bidrar till upplevelser och möten i Malmö. På fritidsförvaltningen jobbar vi alla tillsammans för att göra skillnad för Malmöborna, med målet att alla Malmöbor ska ha möjlighet till en meningsfull fritid.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här http://www.malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20260726".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
