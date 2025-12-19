Operativ Samordnare till Västerbottens kustland
2025-12-19
Vill du bidra till struktur, stabilitet och smart resursanvändning i en dynamisk verksamhet?
Vi söker en operativ samordnare som blir en nyckelperson i att skapa ordning och effektivitet i det dagliga arbetet. Genom att vidareutveckla det som fungerar väl och skala upp smarta lösningar stärker vi verksamheten i Bygdeå, Vännäs och Umåker.Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Syftet med rollen:
* Skapa ökad struktur och stabilitet i vardagen
* Säkerställa effektiv användning och underhåll av resurser
* Bidra till en trygg, välfungerande och hållbar verksamhet
Du kommer att:
* Ansvara operativt för fältverksamhet, hästklinik, fastigheter och utrustning
* Planera, följa upp och lösa problem för att skapa stabilitet
* Hantera operativa frågor snabbt och samordnat för att minska störningar
* Utveckla arbetssätt som främjar en modern, flexibel och lärande organisation
* Stärka kommunikationen och samarbetet inom teamet och med klinikchef
Vi erbjuder:
En roll med stort ansvar och möjlighet att påverka
Ett arbete där struktur och problemlösning gör skillnad
En arbetsmiljö som värdesätter samarbete och utveckling
Du kommer att anställas som djurvårdare, men med ett operativ ansvar för samordning.KvalifikationerKompetenser
* Dokumenterad erfarenhet av ledarskap eller naturlig fallenhet för att leda
* God förståelse för bilhantering, logistik, maskindrift och praktiska arbetsflöden
* Fallenhet för att planera logistik, såsom resor och resursanvändning
* B-körkort, gärna erfarenhet av fältarbete, fordonsansvar eller maskinservice
Vidare ser vi att du är strukturerad och lösningsorienterad. Du har mycket god kommunikationsförmåga och trivs i en operativ roll med varierande arbetsuppgifter.
Är du redo att ta nästa steg och bidra till en effektiv och hållbar verksamhet?
Skicka din ansökan redan idag! Urval sker löpande.
ÖVRIGT
Vi bryr oss om vår personal. Därför ger vi alla medarbetare inom Distriktsveterinärerna möjlighet att ta del av olika förmåner. Några exempel är 28-35 dagar semester beroende på din ålder, löneväxling, friskvårdsbidrag och företagshälsovård. För dig som förälder har vi bra villkor för att hitta en bra balans mellan arbetsliv och familjeliv, vi erbjuder bland annat föräldrapenningtillägg och möjlighet att reducera din arbetstid fram till dess att barnet är tolv år.
Vi eftersträvar mångfald bland våra medarbetare.
Vårt arbetsspråk är svenska och våra tjänster kräver att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7.1.6-22351/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Jordbruksverk
(org.nr 202100-4151) Arbetsplats
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Nord Kontakt
HR-partner
Åsa Stendal asa.stendal@distriktsveterinarerna.se 010-1228031 Jobbnummer
