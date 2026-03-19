Operativ samordnare LPO Norrköping
Polismyndigheten, Polisregion Öst
2026-03-19
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten, Polisregion Öst i Norrköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
, Nyköping
eller i hela Sverige
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Publiceringsdatum2026-03-19Arbetsuppgifter
Som operativ samordnare är din främsta uppgift att på lokalpolisområdeschefens mandat inrikta, samordna, styra och leda den operativa verksamheten. Din roll innebär att vara en länk inom organisationen där du är ett vardagligt och strategiskt bollplank för LPOC samtidigt som du stödjer och coachar gruppchefer för att på ett effektivt och bra sätt nå de gemensamt uppsatta må-len i den operativa planen och i den operativa inriktningen.
Som operativ samordnare har du ansvaret att besluta om resursfrågor som rör lokalpolisområdets medarbetare. På ett prestigelöst, säkerhets- och sekretessmedvetet arbetssätt samverkar du med andra, både internt och externt för att hela tiden se till verksamhetens bästa.
I dina arbetsuppgifter ingår att leda det lokala driftcentret samt besluta om hur lokalpolisområdet skall hantera uppkomna behov eller avvikelser. Du behöver därför ha förmågan att arbeta och planera arbetet både utifrån ett långsiktigt och kortsiktigt perspektiv. Beredskap ingår i din roll som operativ samordnare och ingår även i polisområdets driftcenter och i lokalpolisområdes ledningsgrupp. Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Polisexamen, i enlighet med Polisförordningen (2014:1104).
• Erfarenhet av att tidigare ha verkat som samordnare eller koordinerat operativt polisärt arbete eller insatser.
• Erfarenhet av arbetsledning och att effektivt leda och planera operativt polisarbete och växla mellan olika tidsskalor.
Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även har:
• Erfarenhet som chef eller arbetsledare.
• Erfarenhet av exempelvis brottsförebyggande- utrednings eller ingripandeverksamhet.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som känner ansvar för helheten, och som kan arbeta med både
långsiktig planering och att fatta snabba beslut. Du är flexibel med förmåga att
hantera flera händelser och situationer parallellt med bibehållen kvalité.
Du är strukturerad, stresstålig, effektiv och är lugn i ditt förhållningssätt. Du
kan arbeta självständigt, men har även en god samarbetsförmåga både internt
och externt. Du är trygg som person och har en god förmåga att skapa kontakt med nya människor.
ÖVRIGT
Arbetsort: Norrköping
Arbetstid: Veckoplanerad arbetstid, VP 5:2.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Funktion: Samordnare
Ansök genom att bifoga ditt CV och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PB484/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Arbetsplats
Polismyndigheten, Polisregion Öst Kontakt
HR-konsult
Carl Svensson carl-a.svensson@polisen.se Jobbnummer
9806235