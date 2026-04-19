Operativ restaurangchef Åmåls Stadshotell
2026-04-19
Vi söker dig som är intresserad av att utveckla våra matsalar, kök och evenemang.
Åmåls Stadshotell är beläget mitt i centrala Åmål bara 100 meter från Vänerns strand. Restaurangen rymmer 110 platser + 100 platser uteservering, där vi dagligen serverar frukost, lunchbuffé med fokus på husmanskost och a la carte. Hotellet har också en vacker festsal med plats för 110 gäster samt konferenslokaler. Vi arrangerar många egna evenemang men också i samarbete med lokala aktörer.
Här får du arbeta i lokaler där det har varit servering och evenemang sedan sekelskiftet.
Vi lägger stort värde i hotellets historia, men vill alltid utvecklas.
Vi söker nu en restaurangchef med ett brinnande intresse av kombinationen mat och dryck.
I arbetsuppgifterna ingår, förutom att jobba i driften, bland annat att aktivt arbeta med merförsäljning samt se över och utveckla våra evenemang och utbudet i bar och matsal.
Tjänsten innefattar:
Övergripande ansvar för driften av våra matsalar, kök och evenemang i nära samarbete med bokningen.
Att vara restaurangens drivande kraft i det dagliga operativa arbetet.
Sätta ramar för utvecklingen av restaurangens koncept och kundupplevelse samt bygga ett starkt team.
Ansvar för service och kvalitet av färdiga produkter från kök.
Skapa och upprätthålla tydliga rutiner och instruktioner samt utbildning av personal
Inköp och inventering.
Upprätthålla säkra arbetsförhållanden samt se till att alla livsmedelssäkerhetsförfaranden följs.Publiceringsdatum2026-04-19Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av en ledande roll inom restaurangbranschen (gärna minst 2 år)
Kunskap om serveringsetikett, drycker och viner
Stresstålig och lösningsorienterad
God förmåga att leda och motivera personal
Drivs av försäljning och kundbemötandeÖvrig information
Omfattning 100% med varierande arbetstider dag/kväll/helg.
Lön och tillträde enl. överenskommelse.
Finns möjlighet till bostad.
Vi godtar mailansökningar till hr@amalhotellen.se
. Urval sker löpande så vi rekommenderar därmed att du inte väntar med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
E-post: hr@amalhotellen.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ardilla AB
